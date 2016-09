Cuarto Informe de Gobierno

Con la presentación del IV Informe de Gobierno por parte del presidente Enrique Peña Nieto entramos de lleno en el último tercio de su sexenio. Es decir, quedarán poco más de dos años para que entregue la banda presidencial a su sucesor. Es tiempo de poner en acto lo que planeó y proyectó en los cuatro años anteriores. Como se recordará, el mexiquense entró con pie firme a Palacio Nacional al signar, con las tres grandes fuerzas políticas del país, el Pacto por México. Este acuerdo abarcó cinco grandes reformas: educativa, energética, telecomunicaciones, fiscal y laboral. A principios de diciembre de 2012, el Primer Mandatario sostuvo: “En cumplimiento a mi palabra, asisto a la firma de este pacto, insisto, inédito y trascendente, que dará viabilidad y rumbo a las transformaciones que México ya no puede ni debe postergar”.

Los dos primeros años de su gobierno estuvieron centrados en cristalizar en el plano legislativo esas reformas. Llevar a cabo un esfuerzo conjunto con el Congreso de la Unión para transformar en leyes los temas acordados en ese Pacto por México.

Fue así como se pudieron concretar las reformas energética, de telecomunicaciones y radiodifusión, competencia económica, hacendaria, financiera, laboral, educativa, político-electoral y transparencia. También se logró la aprobación de la Nueva Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nada mal para un gobierno que no contaba con mayoría de su partido en ninguna de ambas Cámaras. Todo se hizo a partir de la formación de consensos con base en una política de diálogo y concertación que, efectivamente, no tenía precedentes en México. La constante había sido la conventio ad excludendum; esto es, los acuerdos entre bandos que excluían a alguna de las partes involucradas en la política nacional.

No obstante, apenas pasado el Segundo Informe de Gobierno, o sea, el que entregó al Congreso el 1 de septiembre y presentó como con mensaje incluido, el 2 de septiembre de 2014, los barruntos políticos comenzaron a cernirse sobre el gobierno en funciones: la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Iguala. Este evento cambió las coordenadas de referencia que hasta entonces habían orientado la escena pública. Vinieron las grandes manifestaciones de protesta y la acusación, sin fundamento, de que esos asesinatos habían sido un “crimen de Estado”. Afloró la violencia social.

Los grupos más radicales aprovecharon la coyuntura para hacerse presentes mediante el vandalismo. Valgan, como casos emblemáticos de esa violencia la quema del Congreso del Estado de Guerrero el 14 de octubre de 2014, y la quema de la Puerta central de Palacio Nacional el 8 de noviembre de 2014. Fueron los días en que se hizo sentir la presencia de la CETEG, o sea, la facción guerrerense de la CNTE.

La Coordinadora, como bien sabemos, no ha dejado de pugnar por la derogación de la reforma educativa. A ese propósito ha puesto en jaque, regionalmente, a entidades como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. A nivel nacional la CNTE se ha planteado como la organización que ha retado al gobierno federal. Esta agrupación representa un verdadero y propio desafío para la estabilidad política del país.

De lo bien que iban la política de negociación y las reformas estructurales, de repente el panorama cambió. Y no sólo por el problema de los normalistas de Ayotzinapa, sino también por la caída de los precios del petróleo en diciembre de 2014 y la fuga del Chapo Guzmán el 11 de julio de 2015 (recapturado el 8 de enero de 2016).

Conviene recordar que el III Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se presentó en medio de ese ambiente de tensión social y política. Propuso, para enfrentar el vendaval, diez medidas, entre ellas, la creación de zonas económicas especiales, apoyos económicos y de asesorías a pequeños productores y empresarios, renovación de la infraestructura educativa, creación de la Secretaría de Cultura, ningún recorte a programas de asistencia social para grupos vulnerables.

¿Qué queda por delante? Desde luego poner en acto las reformas ya convertidas en ley y, sobre todo, el combate al crimen organizado, la lucha contra la corrupción, la reactivación de la economía; pero, además, yo diría que debemos poner atención en la política exterior. No olvidemos que el próximo 8 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Aunque Hillary Clinton aventaja a Donald Trump, tal distancia no es muy grande. Aún puede haber sorpresas. En el caso que el candidato republicano sea el favorecido por el voto ciudadano en ese país, las cosas se pueden complicar para nuestra nación.

En el plano internacional también hay que tomar en cuenta la situación en América Latina; los regímenes populistas están dando signos de agotamiento; Venezuela, literalmente, está al borde del colapso. Por su parte Brasil está sufriendo una crisis política de gran envergadura. Dilma Rousseff fue removida de la Presidencia de la República por el Senado de ese país en virtud de las acusaciones de corrupción que se le imputaron.