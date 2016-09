“Trump lastima a mexicanos y al mundo”: Osorio Chong

By Redaccion El Heraldo SLP on 2 septiembre, 2016

Manifestó que el presidente Enrique Peña Nieto lo invitó para hacerle ver las inconsistencias, “la irracionalidad en sus posturas y propuestas y es una lástima que el señor Trump no esté sensible y entendiendo las complicaciones que con estas posturas, no sólo lastiman a las mexicanas y a los mexicanos, sino al mundo entero”.

Luego de haber entregado en el Palacio Legislativo el IV Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, sobre el estado que guarda la nación, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue abordado por la prensa para que diera su opinión sobre el encuentro entre el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el candidato presidencial del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

Recalcó que para eso se le invitó, “para sensibilizarlo; veo en sus mensajes nuevamente esa postura pero creo que el Estado mexicano, el Presidente actuó para dejar clara la postura del gobierno de México”, indicó.