Titular de la ASE en la «cuerda floja»

By Redaccion El Heraldo SLP on 2 septiembre, 2016

Los diputados de la Comisión de Vigilancia acordó ayer jueves por mayoría, citar a comparecer al Auditor Superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo el próximo miércoles 7 de septiembre a las 12 horas en el Auditorio Manuel Gómez Morín, del edificio Presidente Juárez en Vallejo 200.

A nombre de la Comisión de Vigilancia, el diputado Enrique Flores Flores, secretario de la misma, informó que en esta comparecencia se busca que el Auditor Superior del Estado pueda dirimir los cuestionamientos que tienen los legisladores con motivo del ejercicio de su encargo y el de sus subalternos.

“Hay que considerar que la situación de la Auditoria ha derivado en diferentes acusaciones las cuales deben ser esclarecidas porque no podemos pasar por alto situaciones tan graves que han sido ventiladas, sin embargo vamos a dar la oportunidad al titular de la Auditoría Superior del Estado para dirimir diversos cuestionamientos al respecto de su encargo y de sus subalternos; esto se dar a un contexto de respeto, dialogo y tratando de construir lo mejor para el ente autónomo llamado Auditoría Superior del Estado”.

Precisó que derivado de esta comparecencia, y en base a la información que se presente, la Comisión de Vigilancia valorará si es procedente o no iniciar un proceso para la remoción del cargo del actual Auditor, “sin embargo el día miércoles comparece aún en calidad de auditor, aún no se le destituiría del cargo, aún no se le iniciaría procedimiento administrativo para que llegue con toda la tranquilidad y libertad y todos los elementos de prueba que él considere necesarios y también los diputados haremos lo propio”.

Asimismo organizaciones ciudadanas demandaron a los diputados que se ponga orden en la Auditoria Superior del Estado, y revelaron que son más de 10 los Juicios Políticos promovidos en contra del auditor José de Jesús Martínez Loredo, pero públicamente solo se ha hablado de cuatro de ellos y los demás se han mantenido ocultos.