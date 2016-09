Reformarán a la Ley de Asociaciones Público Privada

By Redaccion El Heraldo SLP on 2 septiembre, 2016

El Congreso del Estado trabaja en la reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de ampliar el abanico de posibilidades y flexibilizar las asociaciones del gobierno con empresas, particulares y con otros gobiernos también para la construcción y desarrollo de infraestructura y servicios en beneficio de los potosinos.

“Con eso esperamos que se amplíen las posibilidades de esquema de asociación del gobierno y que pueda invertirse en infraestructura que tanto se necesita, siendo que las condiciones financieras no son las mejores en este momento”, explicó el diputado Héctor Mendizábal Pérez, presidente del Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado del Congreso del Estado.

Dijo que en reunión de trabajo de este Comité se emitió una opinión favorable a esta iniciativa de reforma, para habilitar en la Ley de Asociaciones Público Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de San Luis Potosí la posibilidad de proyectos autofinanciables, que no necesitan o no requieren de una contraprestación del Estado, es decir, de un pago.

“Porque hay personas que para desarrollar algunos terrenos de su propiedad necesitan construir un puente o una vialidad o quieren meter una infraestructura que al final pueda ser de uso público, bueno pues ahora bajo este esquema también se puede hacer con una asociación público-privada que no requiere un pago del Estado, eso es lo novedoso que tiene”, puntualizó.

El legislador abundó que esta reforma es para “incorporar los proyectos autofinanciables y para acoplarnos a la legislación federal, eliminando algunos elementos que pudieran obstaculizar los esquemas de asociación público-privada, como por ejemplo, para poder presentar un proyecto no solicitado tenga que haber una convocatoria, si entendemos que los proyectos no solicitados son eso, pues no podemos pretender que haya una convocatoria para ellos, entonces eliminamos ese requisito para que cualquier persona, cualquier empresa, pueda presentar un proyecto no solicitado a evaluación de Gobierno del Estado”.

“Si esta le conviene al Estado y a todos los ciudadanos pueda aprobarse y que pueda hacerse en cualquier época del año y no específicamente al inicio como lo marca la ley federal, entonces quitamos algunas camisas de fuerza, la idea general es ampliar el abanico de posibilidades y flexibilizar las asociaciones del gobierno con empresas y con particulares y con otros gobiernos también para la construcción y desarrollo de infraestructura y servicios para los potosinos”.