Lluvias traerán beneficios para los productores agrícolas: Gerardo Limón

By Redaccion El Heraldo SLP on 2 septiembre, 2016

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado, diputado Gerardo Limón Montelongo, aseguró que las lluvias que se han registrado en San Luis Potosí traerán beneficios para los productores agrícolas, principalmente de cultivos de temporal como la cebada, porque ésta tiene condiciones de tolerar las condiciones climatológicas.

“Después de lo preocupante que estaba la situación porque había superficie que no se había sembrado, en esta ocasión la lluvia llegó a tiempo para la siembra de cebada, bajo una perspectiva que puede ser algo importante para los productores de temporal principalmente del Altiplano Potosino”, explicó.

Dijo que fue importante la presencia de las lluvias porque el ciclo estaba muy avanzado y debido a que llegaron estas lluvias ya esos productores están en condiciones de no ver el ciclo y el año sin tener ninguna posibilidad de ingreso, entonces sí es de mucho beneficio.

Puntualizó que estas lluvias beneficiarán a productores de cebada, avena y garbanzo, que son cultivos de invierno y permiten bajas temperaturas.

“Para no todos los cultivos es tiempo, en el caso de la cebada es porque tiene más condiciones de tolerar bajas temperaturas, ya ahorita para siembra de maíz ya no se alcanza, el frijol, que ya no les permite desarrollar en bajas temperaturas”.

El legislador señaló que en el caso de la Zona Media de San Luis Potosí también se esperan buenas perspectivas para los productores agrícolas, porque se alcanzó a sembrar en un 65 por ciento de la superficie y va en buenas condiciones, con buenas posibilidades de cada cosecha.

Limón Montelongo consideró necesario que para el próximo año, junto con las dependencias agropecuarias, tengan un proyecto estratégico para el desarrollo del cultivo de sorgo, con un control principalmente biológico y no de meter producto químico porque ahí se genera una serie de problemas y de complicaciones con otras actividades como sería el caso de los apicultores.