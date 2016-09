Exhortan a las empresas s a certificarse en Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación

By Redaccion El Heraldo SLP on 2 septiembre, 2016

A invitación de Industriales Potosinos, A.C. (IPAC), el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) ofreció dos conferencias en torno a la perspectiva de género, la primera se realizó el pasado 16 de agosto con el tema “Género y Desarrollo Humano” a cargo de Luis Emilio Rivera Jiménez Bravo, del área de capacitación; la segunda se tituló “Lenguaje incluyente” a cargo de Carolina Jayme Foyo, del área de Comunicación Social del IMES, quien brindó este tema el pasado 1 de septiembre.

En la presentación de este programa de capacitación, el Presidente de este organismo empresarial, Carlos Mier Padrón, señaló que se tomó esta iniciativa como parte de una de las áreas estratégicas de IPAC social donde se pretende llevar a cabo diversas actividades para combatir la desigualdad de género.

Por su parte, en el contexto de estas conferencias, Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del IMES anunció que esta institución continúa los trámites en busca de la certificación en la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, e invitó a todas las empresas potosinas a hacer lo mismo, ya que esta norma establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores. Dijo que la finalidad de esta norma es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestran la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación.

En las conferencias participó personal de IPAC, así como mujeres empresarias y público en general quienes pudieron adentrarse en temas básicos de la perspectiva de género para poder desarrollarlos en sus centros de trabajo y en su vida cotidiana.