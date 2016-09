EPN: no importa la popularidad; asumiré costos políticos, dijo

By Redaccion El Heraldo SLP on 2 septiembre, 2016

En el mensaje con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró ayer que cumplirá con su responsabilidad “sin reparar en consideraciones de popularidad personal o costos políticos”.

En el encuentro que sostuvo con jóvenes en Palacio Nacional ratificó esta postura al responder a uno de los cuestionamientos de los asistentes:

“Estoy dispuesto a asumir los costos de popularidad o de impopularidad (…) No decidí llegar a la Presidencia de la República para buscar en todo momento y a toda costa mantenerme en altos índices de popularidad”.

Ratificó que en su encuentro con Donald Trump le dijo “cara a cara, de frente” que México no pagará el muro que pretende.

También pidió a los legisladores no archivar ni mandar al cajón su iniciativa sobre matrimonios igualitarios.

“Hay decisiones que no son las más populares”

El Presidente de la República enumeró las cinco prioridades para los dos últimos años de su sexenio, entre ellas el combate a la pobreza y el impulso a la educación.

Luego de asegurar que el Día del Presidente ha quedado atrás y que un nuevo formato de mensaje por el Informe de Gobierno, que pasa del “monólogo al diálogo”, es resultado de la nueva realidad que vive México, Enrique Peña Nieto se reunió con jóvenes de todo el país, quienes preguntaron al mandatario federal sobre diversos asuntos.

Diego González Rodríguez, del Estado de México, le preguntó sobre las encuestas sobre su popularidad y las acciones para mejorar la credibilidad en el gobierno.

El Presidente de la República sostuvo que la credibilidad de su gobierno se ha ganado con las acciones implementadas en estos primeros cuatro años, entre ellas las 13 reformas estructurales que cambiaron el panorama del país y permitieron mantener la estabilidad económica.

“A veces hay que tomar decisiones que no son las más populares; estoy dispuesto a asumir los costos de impopularidad por algunas decisiones necesarias. No habré de reparar en la popularidad porque no gobierno para ella.

“No decidí llegar a la Presidencia de la República para buscar en todo momento y a toda costa mantenerme en altos índices de popularidad; decidí llegar para emprender una transformación de México”, subrayó Peña Nieto.

Expresó además las prioridades del gobierno de la República para los próximos dos años: “La educación de nuestros niños y jóvenes. La lucha en contra de la pobreza. La seguridad y la tranquilidad de los mexicanos. El combate a la corrupción y el respaldo a la economía familiar”.

Reconoció, asimismo, los retos a los que se enfrentan los mexicanos en materia de educación, pobreza, crimen, corrupción y economía.

Refirió que el principal activo que tiene México para superar sus retos “somos los propios mexicanos y la aportación histórica de cada generación que nos ha antecedido”.

Así, destacó los logros alcanzados a cuatro años de gobierno: estabilidad económica, inflación baja y empleo a la alza, lo que le da mayor poder adquisitivo a las familias, mayor y mejor infraestructura en el país.

“México no lo hace el Presidente de la República. El Presidente de la República y un gobierno ponen los mecanismos, los instrumentos y ahí está lo que se ha desarrollado; quien lo quiera ver, quien le quiera dar crédito o reconocimiento.”

El mandatario también respondió preguntas enviadas a través de las redes sociales. Una de ellas sobre la reunión con Donald Trump.

Dijo que tras los posicionamientos de campaña que había tenido el candidato republicano a la Casa Blanca había dos caminos a tomar: “llenarlo de insultos iguales a los que él ha proferido” o a través del diálogo hacerle ver lo relevante de la relación bilateral.

“Yo ayer (antier), personalmente al candidato Trump le dije: México de ninguna manera pagará el muro que usted está proponiendo construir del lado de la frontera de los Estados Unidos. No hay forma de que México se preste, está en su soberanía y en su decisión el no pagar un muro que usted está proponiendo construir en los Estados Unidos. Se lo dije cara a cara, de frente.”

Y dijo estar a la espera de la confirmación de al candidato demócrata Hillary Clinton para reunirse con ella.

En redes también le preguntaron sobre el presunto plagio de su tesis elaborada hace 25 años.

“Nadie me puede decir que plagié mi tesis; que pude haber mal citado a alguno de los autores que consulté, es probable que sí, tendría que aceptar que fue un error métodológico, pero no con el ánimo de ninguna manera de haber querido hacer mías las ideas de alguien más”, aseveró el Presidente.

Respecto a su iniciativa de matrimonios igualitarios enviada al Senado en mayo pasado, el Presidente hizo un llamado a los legisladores a no “archivarla y mandarla al cajón”, como ocurrió luego de que senadores dijeran que no era prioritaria para el país.

Otra de las preguntas fue respecto a la Reforma Educativa y el cierre de escuelas por parte de la CNTE.

Al respecto reconoció la resistencia a la que se enfrenta la aplicación de esta reforma, pero que sin ella se pondría el riesgo el futuro de los niños “al educar para la frustración”.

El aumento

El presidente Enrique Peña Nieto debió también responder al señalamiento que hiciera vía Facebook Daniel Arriaga sobre los “gasolinazos”.

Recordó que a inicios de 2015 se habían terminado los aumentos mensuales a la gasolina, aunque eso no significaba que ya no se incrementaría el precio en algún momento: “Hacia donde estamos transitando es que el precio de la gasolina se libere, es decir, esté sujeto a la libre competencia como ocurre en la gran mayoría de los países.

“México es de los pocos países que pone un precio fijo a la gasolina y esto nos lleva al gobierno a dedicar subsidios que sólo benefician a quienes tienen un mayor ingreso y que tienen vehículos.”

Al mandatario también le preguntaron sobre los casos de presuntos abusos de derechos humanos por parte de corporaciones de seguridad.

Al respecto, refirió que México ha avanzado en derechos humanos y es un tema prioritario. Recordó el caso en que militares y una policía federal torturaron a una mujer, y se actuó de inmediato y se obligó al titular de la Defensa Nacional a ofrecer una disculpa.

“Es de reconocer que en esta asignatura de procurar la defensa de los derechos humanos hay camino por recorrer, es de reconocer también que como estado, como nación hemos avanzado”

Por otro lado, destacó que de los 266 compromisos que firmó al inicio de su administración ha cumplido 102 certificados y sólo dos se han cancelado por la inviabilidad financiera, como fue el caso de los proyectos del tren México-Querétaro y el tren peninsular Quintana Roo-Yucatán.

Sobre cuándo hará pública su declaración 3de3, precisó que una vez que se apruebe el protocolo sobre cuál es la información que todo servidor público debe de hacer pública, aunque él ha mostrado su declaración patrimonial de manera completa.

Ante el auditorio de jóvenes, se comprometió a abrir más espacios para debatir y recoger respuestas que permitan construir una nueva agenda de cambios.

“Ustedes los jóvenes deben alentar el espíritu crítico, que es justamente lo que alienta el que se den los grandes cambios y las grandes transformaciones que el país necesita.”

Con el gabinete

Luego del diálogo que sostuvo con jóvenes con motivo de su Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó una reunión con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional.

El encuentro se llevó a cabo previo a su salida a Hangzhou, China, este viernes, donde asistirá a la reunión del G20 junto a otros mandatarios.

La reunión se concretó en medio de las versiones de un inminente ajuste en el equipo de trabajo del presidente Peña Nieto.

Dan voz mediante las redes sociales

El gobierno de México utilizó las redes sociales para dar voz a la ciudadanía y ayer el presidente Enrique Peña Nieto no se limitó a responder a los jóvenes reunidos en Palacio Nacional para dialogar con él con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno.

En el encuentro con jóvenes, el titular del Ejecutivo federal también atendió algunas de las preguntas que le enviaron a través de Facebook y que más apoyo recibieron.

El foro, que duró poco más de una hora con 40 minutos, se pudo seguir a través de Facebook Live. Por ejemplo, mediante esa red social Javier Hernández le preguntó al Presidente de la República si meterá a la cárcel a los gobernadores corruptos.

“Sobre gobernadores acusados de corrupción, cada gobernante es responsable de su propio actuar. No corresponde a un Presidente si se procesa a un funcionario”, dijo ante jóvenes del país.

En promedio, fueron al menos 55 mil personas quienes vieron este encuentro, en un formato aplicado por primera vez, y que pudieron escuchar preguntas transmitidas desde la red.

“¿Dónde quedaron sus compromisos firmados ante notario?”, preguntó otro joven vía Facebook.

El Presidente detalló que hasta el momento se han cumplido 102 de los 266 compromisos que realizó ante notario durante su campaña, y mencionó que sólo dos fueron cancelados: el tren México-Querétaro y el tren Transpeninsular en Yucatán.

También en ese espacio, Jaime González preguntó en materia de derechos humanos, en específico sobre casos de abusos.

En ese sentido, Peña Nieto recordó que fue inédito ver que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional ofrecer una disculpa por un caso de tortura grabado en video, y afirmó que el hecho ilustra la postura del gobierno en materia de derechos humanos.