En riesgo programas sociales por recortes: RGJ

By Redaccion El Heraldo SLP on 2 septiembre, 2016

El recorte a la partida Federal destinada a los municipios a través del Ramo 28, podría poner en riesgo las acciones y programas sociales que ejecutaría el Ayuntamiento en beneficio a los ciudadanos a un futuro, anunció esta mañana el Alcalde Ricardo gallardo Juárez, quien dijo desconocer cuánto será el monto de la disminución para el municipio capitalino y qué tanto impactaría este hecho.

En el marco de la inauguración de la modernización de la calle Manuel José Othón, el Alcalde dijo que aunque no se le ha hecho una notificación formalizada a su administración sobre ello, “va a seguir habiendo recortes” por lo que dio por hecho la disminución a la partida presu-puestal del Ramo 28 proveniente del Fondo General de Participaciones Federales, siendo que afirmó que esto podría mermar en definitiva las acciones de gobierno municipal. “Nosotros tenemos ya de alguna manera un programa qué seguir y nos vienen a recortar pues el dinero para seguir trabajando”.

Indicó que también desconoce cuándo será que se le llegue a notificar sobre este recorte al dinero que administra el municipio sobre esta partida, aunque optimista dijo que ya tenía conocimiento de ello “pues tengo entendido que va a hacerse, pero oficialmente no me dicen cuándo”.

Por otra parte, anunció que se buscará bajar recursos federales para ayudar a las 20 personas que fueron desalojadas de sus viviendas, tras la determinación de Protección Civil Municipal sobre en zonas de riesgo que se ubicaban sus hogares derivado de la falla geológica que existe en la capital potosina.