Benéficas las precipitaciones pluviales para el campo soledense

By Redaccion El Heraldo SLP on 2 septiembre, 2016

El director de Fomento Agropecuario, Sergio Humara Pedroza, indicó que las lluvias registradas recientemente fueron benéficas para el campo sole-dense.

Indicó que las precipitaciones han sido muy fuertes y atípicas por lo que han afectado a la zona poniente de la capital potosina, pero en el municipio de Soledad la lluvia fue provechosa para los cultivos porque ya tenía tiempo que no se registraban lluvias en esa zona.

Precisó que se estuvo al pendiente de que el agua del rio Santiago no anegara los campos de cultivo en comunidades como La Tinaja y Purísima, lo que no ocurrió, debido a que los habitantes de la comunidad en coordinación con dependencias municipales como medida preventiva levantaron bordos para evitar el paso del agua.

Indicó que en el municipio de Soledad se cultiva principalmente forraje como alfalfa y maíz, debido al tipo de suelo y al uso de aguas negras.

Es por ello, que se realizaron gestiones ante dependencias estatales, con la finalidad de implementar diversos programas en favor de la zona rural principalmente en cuanto a la actividad agrícola, indico.

Informó que derivado de las gestiones realizadas, se hará entrega de semilla de alfalfa para renovar sembradíos y colocar semilla nueva que garantice una mejor cosecha, además de fomentar la siembra de maíz para estar preparados en la temporada invernal.