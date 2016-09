Sólo 6% de escuelas eligió el calendario de 185 días: SEP

By Redaccion El Heraldo SLP on 1 septiembre, 2016

La opción de elegir un calendario escolar de 185 días en vez de 200 fue poco aceptada en las escuelas del país. De casi 188 mil escuelas de 30 estados, sólo 6.3% decidió cambiarse al plan de 15 días menos, para tener más vacaciones de verano.

Datos de la SEP indican que solamente 11 mil 837 escuelas de educación básica acordaron regirse por el calendario de 185 días que propuso la SEP y que publicó en el Diario Oficial de la Federación, a fin de hacer posible esta flexibilización que nunca antes se había aplicado.

133,000 escuelas del país mantendrán el calendario escolar de 200 días.

En enero de 2016, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que por primera vez harían una reforma a la Ley General de Educación para establecer un calendario escolar de 185 días, a fin de que las escuelas decidieran si optaban por esa alternativa para tener 15 días adicionales de vacaciones al finalizar el ciclo escolar.

Sin embargo, esta propuesta tuvo baja aceptación, debido a que no todos los planteles pudieron aplicarlo como lo marcaban los requisitos y, otros, porque no les interesó hacer ajustes y decidieron seguir con los 200 días de clases.

11,000 planteles escolares cubrieron los requisitos para adoptar el plan de 185 días.

Leticia Jiménez, maestra de una escuela privada en la Ciudad de México, señaló que mantuvieron el ciclo de 200 días porque modificarlo a 185 días implicaba una serie de cambios administrativos que no les convenían a los profesores y por ello optaron por quedarse como siempre.

La profesora de preescolar comentó a Excélsior que esta flexibilización para reducir los días no era tan sencilla, porque algunas escuelas no les agradó la idea de aumentar las horas de la jornada escolar o de planear talleres o conferencias en los planteles, mientras que “otras de plano no pudieron porque tener dos turnos les impidió extender la jornada escolar”.