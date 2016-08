Magallón confirma su fichaje con Lanús

By Redaccion El Heraldo SLP on 1 septiembre, 2016

Jonny Magallón confirmó que será nuevo jugador del Lanús de Argentina, pues el fin de semana pasado logró un acuerdo con la directiva, donde antepuso el tema deportivo al económico, pues iba a estar inactivo por un tiempo.

“El sábado pasado me localizó el profesor Jorge Almirón, que es el actual entrenador de Lanús, me dijo que si me interesaba ir para allá y le dije que sí, que sería una buena experiencia, y el mismo sábado me habló la directiva, me comentaron los detallitos que podrían ser… y el lunes en la tarde les estaba dando el sí”, expresó el lateral en entrevista con TDN.

El exfutbolista de León y Chivas se mostró contento por llegar al actual monarca del futbol argentino y confía en tener buenas actuaciones para recuperar su mejor nivel.

“Voy a una gran institución con el respaldo del entrenador, y es el actual Campeón. Ya mañana (jueves) agarro camino para allá (Argentina) para integrarme y ponerme en tono físico”, añadió.