EPN volvió a fallar a los mexicanos: PRD

By Redaccion El Heraldo SLP on 1 septiembre, 2016

Xavier Nava Palacios, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), calificó como un error del presidente Enrique Peña Nieto la invitación a dialogar que hizo al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. “El presidente le vuelve a fallar a los mexicanos, sabiendo de la ríspida relación que existe entre nuestros connacionales en Estados Unidos con este personaje”.

El legislador aseguró que en la situación actual del país no se pueden dar concesiones a un candidato que “ha despreciado nuestro origen, nuestras raíces, y ha despreciado incluso la configuración de un país como Estados Unidos, beneficiado con los aportes de los millones de mexicanos trabajadores que han dado su vida por dar a sus familias un futuro mejor”.

Nava Palacios consideró que el encuentro del titular del Ejecutivo federal con el estadounidense evidencia que no hay una relación estrecha entre el pueblo y su gobierno, lo cual demuestra, además, la incapacidad del mandatario para entender la realidad del país.

Asimismo advirtió sobre la posibilidad de que el presidente se cierre a escuchar las voces de su propio pueblo, tratando de quedar bien con el candidato, un acto que, consideró, solo habla de la mezquindad en la política.

El parlamentario potosino señaló que no hay justificación para dicha decisión, aun cuando argumenten que las relaciones internacionales entre las naciones están por encima de filias o fobias. “Ha quedado rezagado en atender lo que los mexicanos están exigien-do; no solamente los mexicanos en México, manda una pésima señal a los mexicanos en el exterior, que han sido fundamentales en la construcción de aquel país”, añadió.