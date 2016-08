«El Piolín» obtendría su libertad; PGJE querría retenerlo

By Redaccion El Heraldo SLP on 1 septiembre, 2016

La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) no se quedará de brazos cruzados y por el contrario, estará en espera de que se notifique la decisión del Juzgado Federal que le concedió un amparo dictado en su contra el pasado mes 15 de abrilal ex director del Instituto Estatal de la Vivienda, Jorge González Hernández “El Piolín”, para promover la revisión del procedimiento, pues no está de acuerdo en la decisión que tomó el titular del Juzgado Primero del Ramo Penal.

Fue ayer cuando se dio a conocer que Jorge González podría obtener su libertad, luego que la Justicia Federal le concediera el amparo contra el auto de formal prisión dictado en su contra, el pasado 15 de abril por el Juzgado Primero del Ramo Penal.

Ante esta situación, fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se informó que una vez que les sea notificada tal decisión, la cual no están de acuerdo, se buscará dejarla sin efecto. Además se dio a conocer que sería complicado que abandonará el penal, tomando en cuenta que enfrenta otros procesos.

Cabe destacar que Jorge González Hernández, fue detenido el pasado 12 de abril por elementos de la Pro-curaduría de Justicia, por el presunto delito de asociación delictuosa, minutos después de que saliera del Juzgado Segundo Penal, en donde se le lleva un proceso penal por peculado.

En aquella ocasión Gon-zález Hernández, gozaba de la protección de la justicia federal, quien le había concedido un amparo por el delito de peculado, el cual mostró a los agentes en el momento de su aprehensión. No obstante, , estos le manifestaron que la orden de aprehensión en su contra era por el delito de asociación delictuosa, por lo que no estaba violentado la garantía que la justicia federal le había concedido por peculado.