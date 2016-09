Colegio de Notarios se opone a que  incremente el impuesto predial en la ciudad

By Redaccion El Heraldo SLP on 1 septiembre, 2016

El Colegio de Notarios Públicos de San Luis Potosí, no permitirá que se incremente el impuesto predial para el 2017, a aquellas personas que no cuentan con los servicios municipales y en sus zonas no han sido beneficiados con el desarrollo económico.

Con la llegada de nuevos centros comerciales que son los que detonan los valores catastrales y poder agilizar estos procesos.

El presidente del Colegio de Notarios Públicos, José Antonio Ávila Chalita confirmó que la semana pasada se reunieron los integrantes del Consejo Técnico Catastral, en la que las autoridades municipales entregaron la propuesta de actualización de los valores catastrales, pero será hasta este jueves cuando se empiece a discutir de cuál es el mejor planteamiento.

“No he revisado la propuesta, y este jueves hay una reunión nuevamente. De inicio yo puedo decir que las zonas donde hubo algún desarrollo, y el resultado por éstos, pues ahí se haga el aumento de los valores, pero aquellas que no han tenido ninguno de éstos, ni servicio, ni nada, no hay justificación para incrementarles el valor catastral, hay que dejarlos sin un aumento”, dijo.

Ávila Chalita aseguró que debe determinarse en qué zonas es donde se debe aumentar, como por ejemplo en la zona poniente, existe una justificación por las plazas comerciales que se han abierto, pero aquellas que se mantienen igual, como es el caso de la zona norte, señaló que en ese caso “la gente que realmente necesita el apoyo, no vamos a afectarla, porque además son los más cumplidos en el pago del impuesto predial, y en este sentido será nuestra propuesta”.

Las actualizaciones de los valores catastrales se conforman del valor de construcción y del terreno, los cuales se conjuntan y generan el impuesto predial.