Antorchistas de todo el país denuncian represión política de Graco Ramírez en Morelos

By Redaccion El Heraldo SLP on 1 septiembre, 2016

En el estado de Morelos el gobernador perredista Graco Ramírez Abreu usa la represión policiaca y política para silenciar y no atender las peticiones de miles de ciudadanos que exigen sean atenidas sus demandas en materia educativa y desarrollo social, denunció el Movimiento Antorchista en conferencias de prensa que se realizaron este día en todo el país; también se anunció una protesta de 15 mil ciudadanos para el lunes 5 de septiembre a la Secretaría de Gobernación (Segob) federal para pedir que se intervenga y se ponga un alto a la represión en esa entidad. De no detenerse la represión, se programarán manifestaciones cada vez más numerosas en la capital del país y en los estados mencionados.

Homero Aguirre Enríquez, integrante del Comité Ejecutivo antorchista y vocero nacional denunció que el gobierno de Graco Ramírez reprime y no cumple las demandas y necesidades del pueblo; esto después de que con lujo de violencia fue desalojado el plantón que mantienen organizaciones sociales frente al palacio de gobierno de Morelos, la orden de desalojo la dio el gobernador perredista Graco Ramírez, violentando así los derechos humanos de miles de familias.

“El gobierno morelense, que se autonombra de izquierda, comete un grave error al instrumentar este tipo de acciones represivas, pues los resultados serán exactamente contrarios a los que Graco espera; en vez de extinguirse, el movimiento se volverá más enérgico y se extenderá más. Señaló al mismo tiempo que el gobierno se niega atender demandas que incluyen obra pública, construcción de una preparatoria, varios puentes y apoyos para el campo, además de que se amenaza y reprime a los lideres sociales, como el caso de Soledad Solís, líder de los antorchistas en Morelos que fue amenazada de muerte hace una semanas.

Dio a conocer, además, que a la protesta del próximo lunes se invitará a integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM), para protestar en conjunto por la injusticia que priva en Morelos, contra la inseguridad creciente y desde luego porque Graco Ramírez no resuelve las necesidades de miles de familias humildes. Antorcha en Morelos mantiene una alianza con todas las agrupaciones sociales con las que “nos une un propósito fundamental, exigir que se cambie la situación en la que se encuentra el estado; y para el caso de Antorcha se resuelvan las demandas sociales, que tanto afectan a miles morelen-ses.”

Por último señaló que “en Morelos se pisotea la Constitución política de México, y ya es hora de que se ponga un alto a los gobiernos represores que sólo buscan a la gente cuando ocupaban su voto, pero ahora que ya están en el poder se comportan como dictadores y enemigos de la organización popular.”