Vergonzozo dsempeño de titular de la ASE, acusan diputados

By Redaccion El Heraldo SLP on 31 agosto, 2016

Diputados de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso del Estado acordaron llamar a comparecer, a través de la Comisión de Vigilancia, al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), José de Jesús Martínez Loredo, a fin de que desahogue inquietudes de los legisladores y también ciertas acusaciones que existen en su contra y de su personal, pues advierten que su actuación es lamentable y vergonzosa.

Además al término de la reunión que se desarrolló a puerta cerrada, se informó que se acordó que la misma Comisión de Vigilancia conforme al reglamento inicie un procedimiento, al auditor superior del estado, que no es un juicio político, “es un procedimiento de reglamento para que en su caso proceda o no la destitución del auditor superior del estado de su cargo”.

Los diputados Martha Orta Rodríguez y Enrique Flores, en conferencia de prensa, informaron que el primer acuerdo es que la Comisión de Vigilancia va a sesionar este próximo jueves para dos efectos, “el primer efecto es citar a comparecer al auditor superior del estado el día lunes, para que desahogue inquietudes de los diferentes grupos parlamentarios y también desahogue ciertas acusaciones que existen en su contra y en contra de su gente”.

Además se destacó que “El segundo acuerdo que tomamos en la reunión fue que la misma Comisión de Vigilancia conforme al reglamento va a iniciar un procedimiento al auditor superior del estado, que no es un juicio político, es un procedimiento de reglamento para que en su caso proceda o no la destitución del auditor superior del estado de su cargo. Esto se tomó como acuerdos en esta reunión convalidados por las diferentes fuerzas políticas y por supuesto que buscaremos el respaldo también del seno de la Junta de Coordinación Política”.

Se dijo que con estos acuerdos los legisladores quieren decir que están prestando oídos a las denuncias que se están llevando a cabo en contra del auditor y su gente, que están atendiendo los llamados de la gente que ha denunciado estos supuestos actos ilícitos y que van a tomar cartas en el asunto.

También estamos diciendo que nadie es dueño de ninguna institución, ningún partido y ningún nombre, la ASEsi bien es cierto tiene autonomía de gestión, depende en sus decisiones totalmente de la Comisión de Vigilancia y de este Congreso.