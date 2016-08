Se deslinda UNESTA de ataques

By Redaccion El Heraldo SLP on 31 agosto, 2016

El dirigente de la Unión Estatal de Taxistas (Unesta), Miguel Ángel García Loredo rechazó las acusaciones de agresiones que realizan los choferes privados en contra de los taxistas, al señalar que sólo quieren aparentar ser víctimas para ganar la simpatía ciudadana y más clientela.

Expuso que los choferes de uber son los que suben a las redes sociales insultos hacia ellos mismos, para hacer quedar mal a los taxistas, ya se han realizado las investigaciones con los operadores que supuestamente están involucrados en los ataques pero todo es falso. “Lo están subiendo a las redes porque nos quieren poner como los malos y ellos hacerse los buenos para que se les dé entrada o de alguna manera convencer a la gente que los malos somos nosotros”, aseguró.

Explicó que las supuestas agresiones las denuncian cuando ven a un grupo de taxistas reunidos, pero los operadores ni saben que son Uber y suben a las redes sociales que los agredieron cuando no se presentan esos hechos.

“Inclusive ya platicamos y nos juntamos con varios dirigentes y taxistas libres y dicen que no es cierto, y de alguna manera nos quieren dejar mal para ellos ganar más clientela, mencionan muchas unidades, inclusive de que a alguien le destruyeron la casa y hubo disparos, pero eso jamás a ocurrido”. Manifestó que también han hablado con las autoridades porque no están realizando los opera-tivos como se había acordado, y buscan que se actué para evitar que haya más vehículos piratas que ofrezcan un servicio público.

Alertó a la ciudadanía de no subirse a unidades sin concesión para evitar que los roben o secuestren, ya que no hay un registro de quienes son los choferes o si tienen antecedentes penales, y es mejor prevenir que sufrir algún incidente.