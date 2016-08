Por inconsistencias en gastos, CEEPAC sanciona a 13 APE’S

El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó en sesión ordinaria iniciar procedimientos sancionadores contra las 13 agrupaciones políticas estatales con registro ante el organismo, por diversas inconsistencias en la comprobación del gasto del financiamiento público correspondiente al ejercicio 2015 y por la extempo-raneidad de la presentación de diversos informes a que están obligadas.

Además, la mayoría de ellas deberán reembolsar diversos montos por financiamiento público no ejercido o gastos que no fueron legalmente comprobados.

A la agrupación Alternativa Potosina se acordó iniciarle procedimiento sancionador por inconsistencias como presentar de manera extem-poránea los informes de actividades y financiero correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2015.

Avanzada Liberal Democrá-tic deberá rembolsar, por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas, la cantidad de $39,399.00, y por financia-miento público no comprobado derivado de disposiciones de efectivo, la cantidad de $10,174.78. Además, presentó de manera extempo-ránea los informes financieros correspondientes a los trimestres tres y cuatro, así como el informe consolidado anual, y omitió presentar los informes de actividades y resultados del segundo, tercero y cuarto trimestres, por lo que se le iniciarán procedimientos sancionadores.

Consenso ciudadano por su parte deberá rembolsar por financiamiento público no ejercido durante el ejercicio 2015, la cantidad de $ 45.39, y por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas, $ 45,356.00 pesos. Además, presentó de manera extemporánea informes financieros correspondientes al primer y tercer trimestres,así como los informes de actividades y resultados de los trimestres primero, tercero y cuarto.

Coordinadora Ciudadana tendrá que rembolsar $55,-616.60 pesos por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas.

Defensa Permanente de los Derechos Sociales deberá rembolsar por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas, la cantidad de $1,433.09. Además, presentó de manera extemporánea el informe financiero del primer trimestre, así como el informe de actividades y resultados también del primer trimestre.

A Encuentros por San Luis se acordó iniciarlelos procedimientos sancionadores que correspondan y que deriven de inconsistencias como presentar de manera ex-temporánea losinformes financiero y de actividades y resultados correspondientes al primer trimestre, y por omitir presentar el informe de actividades y resultados del cuarto trimestre.

Foro San Luis deberá rembolsar por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas, la cantidad de $ 16.23.

Frente Cívico Potosino por su parte deberá rembolsar, por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas, $ 4,190.00 pesos.También deberán iniciársele los procedimientos sancionadores que correspondan y que deriven de inconsistencias como presentar de manera extem-poránea el Plan de Acciones Anualizado 2015,los informes financieros del primer y tercer trimestre, y los informes de actividades y resultados del primer y tercer trimestre.

Nueva Creación Indigenista deberá rembolsar $91,-135.00 pesos por financia-miento público que no fue legalmente comprobado. Además deberán iniciarse en su contra los procedimientos sancionadores que correspondan y que deriven de inconsistencias como presentar de manera extempo-ránea el Plan de Acciones Anualizado, no dar cumplimiento a la obligación de presentar los cuatro informes financieros trimestrales del ejercicio 2015, ni presentar el Informe Consolidado Anual y los cuatro informes trimestrales de actividades y resultados.

En razón de que la agrupación Potosinos en Lucha no ejerció la cantidad que por ley le correspondió durante el ejercicio 2015, es su obligación rembolsar el monto de $ 20,506.50, importe que en este caso no le será requerido ni descontado de las próximas ministraciones, toda vez que no se presentó a recibirlo.

Sin embargo, deberán iniciarse procedimientos sancionadores en su contra por presentar de manera extem-poránea los informes financiero y de actividades y resultados del primer trimestre, y por no presentar los informes de actividades y resultados del tercer y cuarto trimestres.