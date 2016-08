«Mostré mi casa en redes sociales para cesar ataques»: Margarita Zavala

By Redaccion El Heraldo SLP on 31 agosto, 2016

Margarita Zavala, exprimera dama de México y aspirante presidencial aclaró que mostrar en redes sociales el video de su casa y las pertenencias que tiene su familia, es una forma de contrarrestar los ataques que existen en su contra y de su esposo Felipe Calderón.

Entrevistada por Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen Multimedia, la militante panista señaló que al darse a conocer sus aspiraciones por la candidatura para la elección presidencial, se abrieron las críticas en su contra, no obstante, dijo que no tiene nada que ocultar.

Desde luego hay una parte muy importante que tengo como el apoyo de mi familia, bueno, las decisiones que vaya a ser en mi campaña son mías, sin duda alguna es alguien que me fortalece y que conoce muy bien en el país. Pero me parece que hay mucha presión sobre lo que yo decida”, comentó al ser cuestionada sobre si su esposo, el expresidente Felipe Calderón participará de manera activa en su campaña.

Asimismo, refirió que se encuentra recorriendo la república con la finalidad de mantener activo su proyecto de apoyo a la sociedad mexicana, lo cual dijo que no es su campaña rumbo a la elección del 2018.

Creo que el PAN puede llegar a la presidencia de la República en 2018, tiene que ver con la unidad, y sobre todo, con el hecho de no perder de vista que perdemos ciudadanos cuando nos enfocamos en nuestros conflictos”, expresó en torno al panorama previo a la elección.

FUE ASALTADA

La exprimera dama indicó que en días anteriores sufrió el robo de su cartera, situación que dijo ‘no pasó a mayores’.

Precisó que hizo el reporte correspondiente ante las instituciones bancarias para evitar alguna clase de defraudación. El sistema bancario funcionó bien, uno llama y lo van cancelando todo”, refirió Zavala.