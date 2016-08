Francia dará a mexicanos visas temporales con derecho a empleo

By Redaccion El Heraldo SLP on 31 agosto, 2016

Los ciudadanos de Francia y México de entre 18 y 30 años podrán viajar al otro país y permanecer con él por un máximo de 12 meses con la posibilidad de solicitar un empleo temporal, informó hoy la Embajada de México en Francia.

Esta medida, que entrará en vigor este 1 de septiembre, es consecuencia del acuerdo suscrito recientemente por los gobiernos de ambos países y relativo al Programa de Vacaciones y Trabajo.

Este programa busca promover que los jóvenes puedan apreciar la cultura y el modo de vida del Estado receptor, incluso mediante el trabajo remunerado, para impulsar la movilidad juvenil, y evitar, al mismo tiempo, ser objeto de violaciones de sus derechos laborarles”, señaló la embajada en su comunicado.

Los beneficiarios podrán solicitar empleo en el país de acogida y estarán sujetos a las leyes y reglamentos de este, pero no podrán prorrogar su estancia bajo el mismo programa, ni repetir su solicitud.

Los jóvenes interesados con pasaporte vigente deberán presentar ante los respectivos consulados una petición individual, junto al escrito explicando los motivos de esta, y acreditar su solvencia económica para su manutención al principio de la estancia. Para extender hasta 12 meses la visa de larga estancia, Francia requerirá además de un certificado médico de buena salud, no tener antecedentes penales, contra con medios para abandonar el país al final de la estancia; y tener seguro que cubra enfermedad, invalidez, hospitalización y repatriación. México podrá recibir a los jóvenes galos que hayan abonado las cuotas requeridas y que gocen de seguro que cubra enfermedad, maternidad, invalidez y hospitalización en el país, así como una eventual repatriación. Además, los beneficiarios franceses podrán solicitar ante el instituto Nacional de Migración la tarjeta de residente temporal con una vigencia de un año, dentro de sus primeros 30 días de estancia en México.

Ambos Estados, por otra parte, se comprometerán a fijar un máximo anual de concesiones que no fue detallado.