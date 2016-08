Contrarreforma miope

Un problema sistémico con los empresarios mexicanos es que hace décadas se casaron con una visión de la economía y siguen pensando en la misma receta, aun cuando las condiciones estructurales –y también las políticas y sociales– son totalmente diferentes.

Ahora dan otra vuelta a la noria, con su propuesta de contrarreforma fiscal, que impulsan junto con algunos legisladores de Acción Nacional.

El concepto de fondo es el mismo que manejaban en tiempos de López Portillo: el Estado gasta demasiado, cobra demasiados impuestos, devora crédito en exceso y no deja espacio ni recursos suficientes para que la iniciativa privada invierta y genere empleos.

La idea de que una reducción de impuestos generará más riquezas, parte de un concepto ideológico base (sólo parcialmente cierto): que el Estado gasta, no invierte; y de otra idea que podría amablemente catalogarse en el rubro de las buenas intenciones, pero que es falsa: que todo impuesto deducido se transformará en inversión productiva.

Desde hace ya varias décadas, la situación fiscal y el mismo papel económico del Estado mexicano han variado notablemente. Por una parte, ha dejado a la iniciativa privada sectores enteros de la economía, que antes manejaba, de manera deficiente. Por otra, ha tendido a reducir notablemente el déficit público, al tiempo que se le ha secado el pozo que años atrás parecía inacabable: los recursos provenientes de Pemex.

Simultáneamente, se han multiplicado los requerimientos financieros del sector público para llevar a cabo sus tareas fundamentales: seguridad, educación, salud… y se ha hecho más evidente el papel de detonador del crecimiento, y de la propia inversión privada, que tienen las inversiones públicas.

En resumen, a pesar de sus ineficiencias, tenemos un Estado mucho más competente que antes, y que tiene enormes responsabilidades en lo social y en el impulso del dinamismo económico. El asunto, por eso, no es simplemente hacerlo chiquito. Y tampoco podemos suponer (“economía vudú”, Bush padre dixit), que una menor carga impositiva se traducirá, en el corto o en el mediano plazos, en un auge de la inversión privada (sobre todo si no hay inversión pública abriendo brecha, y esto lo saben los economistas del sector privado).

La propuesta de baja generalizada de impuestos lo único que lograría sería ahorcar las capacidades financieras, ya limitadas, del Estado mexicano.

Sabemos que un estímulo fiscal de corto plazo suele tener efectos inmediatos y visibles, que luego se desvanecen. En cambio, reformas institucionales permanentes y previsibles generan efectos de mediano plazo que a final de cuentas resultan mucho más importantes.

En otras palabras, el grillerío alrededor de la reforma fiscal proviene de la desesperación de la coyuntura de muy bajo crecimiento, y las ganas de ver resultados inmediatos. Proviene de la vista corta.

Es necesario pensar en el mediano y el largo plazos. Hay algunas reformas institucionales aprobadas y otras en marcha, para generar ese entorno permanente y previsible que fomenta la inversión.

Se requiere que las reformas terminen por detonar. Y hay que subrayar –pensemos en la financiera y en la de telecomunicaciones– que algunas influyentes empresas están entre quienes han querido desnaturalizarlas en la práctica.

Se requiere, también, certeza jurídica, eso que no abunda, y prácticamente no existe en muchas regiones del país, que han sido presa de la violencia o del vandalismo político.

Se requiere combatir en serio la corrupción, para lo que es necesario también el concurso del sector privado.

Se requiere apostar por la innovación y por los jóvenes, no nada más en el terreno discursivo. Ese es el camino para el aumento de la productividad (y no como ahora, que se insiste, como hace tres décadas, en competir de manera epidérmica, a través de salarios bajos).

Se requiere simplificar trámites para la inversión privada y mixta, así como mejorar la calidad de la inversión pública en los tres niveles de gobierno. En fin, se requiere que haya claridad en las reglas del juego. Que sean permanentes. Rehacer condiciones de ambiente económico general para que haya certeza en la inversión. Estas condiciones no significan exacción de ganancias estratosféricas en el corto plazo, ni deben hacerlo. Significan entender un nuevo pacto social, implícito o explícito, pero que implique crecimiento sostenido de la demanda interna. Pero no. El cortoplacismo de los empresarios promotores de la contrarreforma fiscal, que piensan en la ganancia de mañana pero no en las posibilidades de ganancias pasado mañana, les impide percatarse de que, en la práctica, están jugando en contra de esa claridad y esa permanencia de las reglas del juego. Le dan de palos al avispero.

Porque en los hechos, más que por la magia de la economía vudú, están apostando por un cataclismo político que el país no merece, y que tiene nombres y apellidos.

Medallas olímpicas vs. pantalón largo

El mexicano, dice el estereotipo, pasa del llanto a la carcajada con facilidad extrema. Durante los Juegos Olímpicos, fuimos fieles a ese estereotipo: trece días de quejas y lamentos de todo tipo fueron seguidos por dos jornadas de felicidad y euforia, a partir de los resultados de nuestros atletas.

Esa suerte de sentimentalismo a menudo nos impide ver las cosas con la objetividad que se merecen. Ni la delegación mexicana era un desastre antes de que cayera la lluvia de medallas, ni la obtención de éstas debe nublarnos el panorama y decir que aquí no pasó nada, porque el hecho es que nunca antes había sido más notable el efecto del divorcio entre las autoridades deportivas sobre el ánimo –y a final de cuentas, el desempeño– de los deportistas.

México llevó, como ya es costumbre, una delegación competitiva en la mayor parte de las disciplinas. Todos los deportistas llegaron por haber calificado: ni uno solo llegó por invitación o por dar una marca “B”. Lo hicieron en 26 deportes, que es una marca para nuestro país. En términos generales, cumplieron con las expectativas (obviamente, unos las superaron y otros quedaron por debajo). No fueron unos malos Juegos Olímpicos para México. El número de competencias en las que los mexicanos obtuvieron diploma olímpico (es decir, quedaron entre los ocho primeros lugares) fue de 21, que es exactamente el que se tenía presupuestado. Lo curioso fue que la curva de distribución de lugares estuvo distorsionada en la primera semana, cuando colectamos gran cantidad de cuartos y quintos lugares, y no se normalizó –parcialmente, porque no hubo oros– hasta el final de los Juegos. Encima de eso, en la primera semana se despidió la triste selección olímpica de futbol, quien no fue apoyada por la Femexfut de la misma forma en la que lo había sido la que ganó el oro hace cuatro años (¿tendrá Televisa algo que ver en ello?).

Estos elementos contribuyeron, durante una semana, a crear un ánimo social pesimista y a hacer más evidentes los problemas que tenía la delegación nacional en Río de Janeiro, a partir de las diferencias entre la Conade, del comisionado Alfredo Castillo, por un lado, y el Comité Olímpico Mexicano, de Ricardo Padilla Becerra y varias federaciones nacionales, por el otro. La tregua pactada por ambos grupos antes de los Juegos duró lo que un suspiro.

Alfredo Castillo lanzó desde su llegada al frente de la Conade, una campaña contra varias federaciones deportivas. En el caso de alguna, como la de basquetbol, se trataba de una necesidad imperiosa. En otras, hubiera sido correcto esperar a que terminara el ciclo olímpico para no interferir en el financiamiento y la preparación de los atletas. En el camino a Río, sembró tensiones y enemistades, que cosechó a mitad de la justa olímpica.

El estilo protagónico de Castillo lo convirtió en protagonista de pantalón largo en un evento en el que la atención debe estar sobre los deportistas. Así, se volvió blanco fácil, tanto cuando los deportistas no cumplían con las expectativas (tiro con arco, las críticas punzantes de Aída Román), como cuando las rebasaban (boxeo, la historia del boteo para asistir al preolímpico). Fue, con razón o sin ella, el payaso de las bofetadas.

Lo peor del caso es que todo el asunto generó una situación de desazón entre los deportistas. “Incertidumbre”, la llamó el lanzador de martillo Diego del Real, tras su magnífica competencia. Es imposible pensar que ningún atleta haya sido afectado por esa incertidumbre (pienso, en primer lugar, en los clavadistas, que quedaron en medio de una agria disputa con la FINA).

Para decirlo de otra manera, los logros de los atletas fueron a contracorriente de las disputas de los de pantalón largo. Eso debe de incrementar sus méritos.

Tampoco la mayor parte de los medios contribuyó al ánimo de los atletas. En su lectura superficial de los resultados, y su esencia futbolera, no veían medallas y les venía de inmediato la palabra “fracaso”, que ha de haber retumbado, con su coda de desánimo, por varios días entre los mexicanos que habitaban la Villa Olímpica. A contracorriente de esa visión, hubo medallas, con actitudes como la de la ejemplar Guadalupe González, quien manifestó su rotundo desacuerdo con el uso de esa palabra de parte de un entrevistador de televisión.

Los logros también fueron a contracorriente de los efectos perniciosos que pueden tener las redes sociales, en las que muchos usuarios mostraron su ignorancia y su mala fe en contra de deportistas que han realizado esfuerzos indecibles para representar con dignidad a nuestro país. El caso más lamentable fue el bullying en contra de la gimnasta Alexa Moreno, de parte de quienes desconocen el biotipo requerido para destacar en esa disciplina. Pero no fue, desgraciadamente, el único.

Varios de los integrantes de la delegación deportiva mexicana son muy jóvenes y, como buenos millenials, no pueden vivir sin estar conectados. Los más sensatos tuvieron a bien desconectarse durante su estancia en Río de Janeiro o, cuando menos, poner en su justa perspectiva las idioteces que pudieron haber llegado a leer. Otros, sin embargo, sufrieron por este tema y, si les afectó en su desempeño, es sólo parcialmente su culpa: otra parte recae en la baja educación y peor estofa de algunos usuarios de las redes, que se comportaron como cangrejos envidiosos en una tina.

Hace cuatro años, tras los Juegos Olímpicos de Londres, escribí: “Los triunfos de nuestros deportistas deben servir para recordarnos que somos mucho más capaces y fuertes de lo que suelen decir los viejos agoreros atados al pasado… el peligro es la tentación de cambiarlo todo a partir del cambio de gobierno, y tirar el niño con el agua sucia.”

“Abordar un problema sistémico, como el del deporte, que es político, financiero, científico y de asignación óptima de recursos, es como fabricar un campeón olímpico. No es asunto de “echarle ganas”, ni de ocurrencias o discursos bonitos… Es un asunto de planificación integral y de mucha negociación. Una tarea de auténtico pantalón largo (pero camisa arremangada)”. Lo vuelvo a suscribir.