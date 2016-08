Aumenta 13 millones éxodo en América por motivos laborales

By Redaccion El Heraldo SLP on 31 agosto, 2016

La Organización Interna-cional del Trabajo (OIT) alertó que la migración por motivos laborales en el continente americano aumentó en 13 millones de personas, pasando de 28.3 millones en2010 a 41.3 millones en 2015.

En su reporte ‘La migración laboral en América Latina y el Caribe’, presentado este martes, apunta que la migración laboral equivale al 64 por ciento del éxodo del mundo; es decir, de 232 millones de migrantes a nivel global, 150 millones son trabajadores migrantes. El 27 por ciento, 41 millones, viven en América.

El porcentaje altísimo de la gente que migra lo hace, además de razones políticas, de exilio, inestabilidad, democráticas, la situación de algunas economías, pero uno ve las estadísticas, y en América Latina en particular –no estamos hablando de Siria- la gran mayoría, la motivación, es buscar un trabajo, buscar ingresos, huir de la pobreza o en muchos casos como en el Triángulo Norte de Centroamérica es huir de la violencia”, explicó José Manuel Salazar, director regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

La OIT también advierte de un giro de género en el éxodo regional: “la feminización de la migración laboral, pues hoy las mujeres constituyen más de la mitad del total de las personas migrantes, el 51.4 por ciento, identificadas en los países de destino.

Muchas mujeres no son acompañadas como sus pares varones, sino que forman contingentes de migración autónoma, mujeres que deciden valerosamente emprender un viaje complicado y probar fortuna”, apunta.

El estudio también identifica y analiza 11 corredores principales de movimiento de trabajo, nueve de ellos intra-regionales entre países de laregión sudamericana, y los dos principales que van de sur a norte, haciaEstados Unidos y fuera del continente, a España.

El hecho de que Centroamérica tenga, por ejemplo, un mercado común centroamericano y un Sistema de Integración Centroamericana (Sica) y una serie de instituciones no signifi-ca que los flujos migratorios estén bien gobernados, y bien regulados”.