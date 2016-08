Abogada que fraguó juicio a Rousseff llora y le pide perdón

El Senado de Brasil retomó hoy la sesión del juicio a Dilma Rousseff, con un nuevo enfrentamiento entre defensores y detractores de la

presidenta apartada, cuyo destino será votado previsiblemente mañana tras una nueva jornada maratónica de discursos.

Este martes más de 65 senadores deben realizar un discurso de hasta 10 minutos cada uno antes de que, tras más de 11 horas de debates, inicie el proceso de votación.

Tras la comparecencia ayer durante 14 horas deRousseff, suspendida de sus funciones desde el 12 de mayo pasado, la sesión fue reanudada este martes conenfrentamientos entre senadores.

Uno de los momentos más sorprendentes fueron las lágrimas de la abogada de la acusación, Janaína Paschoal, quien tras proferir un duro alegato contra Rousseff pidió perdón a la mandataria por “el sufrimiento causado”.

Finalizo pidiendo disculpas a la señora presidenta. No por haber hecho lo que hice, sino por haberle causado sufrimiento. Sé que la situación que está viviendo no es fácil”, dijo Paschoal.

Jonaína Paschoal lidera el grupo de tres abogados que presentaron cargos contra Rousseff por haber supuestamente infringido la Constitución en su manejo de las cuentas públicas.

Ayer lunes, Rousseff se defendió durante más de 14 horas en el Senado y respondió a medio centenar de preguntas de parlamentarios para aducir una y otra vez que no cometió ningún “crimen de responsabilidad” punible con su inhabilitación definitiva.

Paschoal, acusada por el Partido de los Trabajadores (PT) de recibir pagos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que perdió las elecciones presidenciales en 2014, llegó a invocar a Dios en la tribuna del Senado.

Fue Dios quien hizo que varias personas, al mismo tiempo, se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo en nuestro país”, aseveró.

Posteriormente fue el turno del abogado de defensa, el ex abogado José Eduardo Cardozo, quien volvió a hacer un paralelismo –como hizo ayer la propia Rousseff- entre los juicios a los que la presidenta fue sometida durante la dictadura militar y el proceso de ‘impeachment’ actual.

La mayor parte de la población brasileña no sabe por qué la inhabilitan”, dijo Cardozo, que aseguró que su juicio político es un intento de deponerla que inicia tras su reelección en 2014.

Ataque contra embajada china en Kirguistán deja un muerto y 3 heridos

Un presunto suicida estrelló su coche contra la puerta de la embajada de China en la capital de Kirguistán, Biskek, el martes detonando unabomba que mató al agresor e hirió a tres empleados del complejo.

El ministerio del Interior del país centroasiático dijo que la persona que manejó el auto contra la valla falleció por la explosión del artefacto.

Los tres heridos son kirguíes: dos jardineros de la embajada de 17 años y una mujer no identificada.

El vehículo, un Mitsubishi Delica, trató de romper las protecciones de la oficina diplomática, pero no lo logró, reportó un despacho de la agencia 24.kg news.

En declaraciones a la agencia de noticias Interfax, el viceprimer ministro, Zhenish Razakov, dijo que se trataba de un ataque suicida.

Kirguistán, una ex república soviética sin salida al mar que comparte frontera con China, es de mayoría musulmana moderada.

PEKÍN RECLAMA MÁS SEGURIDAD

La cancillería china condenó hoy el ataque a su embajada en Bishkek y demandó del gobierno de este país las medidas para proteger a su personal diplomático e instalaciones.

Hua Chunying, vocero de la cancillería, dijo en conferencia de prensa que se urgió a las autoridades de Kirguistán para realizar una investigación que lleve a los autores del ataque ante la justicia, indicó un despacho de la agencia Xinhua.

En tanto, en Bishkek las autoridades locales carecían aún de elementos sobre la autoría del ataque, el cual no había sido reivindicado por alguna organización.

El personal de la oficina diplomática china, así como el perteneciente a la sede de Estados Unidos fueron evacuados.

Joven se lleva los aplausos de las redes por tratar de ocultar foto de su arresto

Una joven australiana se ganó los aplausos de las redes sociales por ofrecer a la policía una foto en la que saliera mejor que la que le tomaron en la cárcel, previo a darse a la fuga de la prisión.

Amy Sharp, de 18 años, escapó de la correccional de Surry Hills, Australia, el viernes pasado a las 15:00 horas. La policía local alertó a los servicios de su escape y envío dos imágenes de Sharp al ser arrestada.

Sin embargo, al darse cuenta de que las fotos no le favorecían, la chica mandó una en la que aparecía bastante mejor. ¿Pueden usar esta foto por favor? Gracias”, añadió la joven en la imagen. El sábado en la tarde la joven fue arrestada en Wentworth Park, no lejos de donde escapó.

A pesar de la petición de Sharp a la policía, los noticieros locales utilizaron las fotografías de su arresto.

Amatrice despide a sus víctimas con funeral de Estado

Los vecinos de Amatrice despidieron hoy a los 231 muertos tras el sismo que azotó el centro de Italia el pasado 24 de agosto, con un funeral de Estado al que acudieron el presidente de la Republica, Sergio Mattarella, y el primer ministro Matteo Renzi.

La ceremonia se celebró en el campo deportivo de Amatrice, desde el pasado 24 de agosto se instaló un campamento temporal de voluntarios. A la celebración asistieron cerca de mil evacuados de Amatrice que quisieron dar el último adiós a algunas de las víctimas que murieron como consecuencia del terremoto de magnitud 6 en escala de Richter el pasado 24 de agosto.