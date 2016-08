Sanciona Ceepac a 13 agrupaciones políticas estatales por inconsistencias en gastos

By Redaccion3 on 30 agosto, 2016

Declaró fundados un par de procedimientos sancionadores los partidos políticos MORENA y Encuentro Social, por incumplir con el retiro de propaganda electoral en el plazo establecido en la Ley Electoral.



El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó en sesión ordinaria iniciar procedimientos sancionadores contra las 13 agrupaciones políticas estatales con registro ante el organismo, por diversas inconsistencias en la comprobación del gasto del financiamiento público correspondiente al ejercicio 2015 y por la extemporaneidad de la presentación de diversos informes a que están obligadas.

Además, la mayoría de ellas deberán reembolsar diversos montos por financiamiento público no ejercido o gastos que no fueron legalmente comprobados.

A la agrupación Alternativa Potosina se acordó iniciarle procedimiento sancionador por inconsistencias como presentar de manera extemporánea los informes de actividades y financiero correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2015.

Avanzada Liberal Democráticadeberá rembolsar, por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas, la cantidad de $39,399.00, y por financiamiento público no comprobado derivado de disposiciones de efectivo, la cantidad de $10,174.78. Además, presentó de manera extemporánea los informes financieros correspondientes a los trimestres tres y cuatro, así como el informe consolidado anual, y omitió presentar los informes de actividades y resultados del segundo, tercero y cuarto trimestres, por lo que se le iniciarán procedimientos sancionadores.

Consenso ciudadano por su parte deberá rembolsar por financiamiento público no ejercido durante el ejercicio 2015, la cantidad de $ 45.39, y por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas, $ 45,356.00 pesos. Además, presentó de manera extemporánea informes financieros correspondientes al primer y tercer trimestres, así como los informes de actividades y resultados de los trimestres primero, tercero y cuarto.

Coordinadora Ciudadana tendrá que rembolsar $55,616.60 pesos por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas.

Defensa Permanente de los Derechos Sociales deberá rembolsar por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas, la cantidad de $1,433.09. Además, presentó de manera extemporánea el informe financiero del primer trimestre, así como el informe de actividades y resultados también del primer trimestre.

A Encuentros por San Luis se acordó iniciarlelos procedimientos sancionadores que correspondan y que deriven de inconsistencias como presentar de manera extemporánea losinformes financiero y de actividades y resultados correspondientes al primer trimestre, y por omitir presentar el informe de actividades y resultados del cuarto trimestre.

Foro San Luis deberá rembolsar por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas, la cantidad de $ 16.23.

Frente Cívico Potosino por su parte deberá rembolsar, por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas, $ 4,190.00 pesos. También deberán iniciársele los procedimientos sancionadores que correspondan y que deriven de inconsistencias como presentar de manera extemporánea el Plan de Acciones Anualizado 2015,los informes financieros del primer y tercer trimestre, y los informes de actividades y resultados del primer y tercer trimestre.

Nueva Creación Indigenista deberá rembolsar $91,135.00 pesos por financiamiento público que no fue legalmente comprobado. Además deberán iniciarse en su contra los procedimientos sancionadores que correspondan y que deriven de inconsistencias como presentar de manera extemporánea el Plan de Acciones Anualizado, no dar cumplimiento a la obligación de presentar los cuatro informes financieros trimestrales del ejercicio 2015, ni presentar el Informe Consolidado Anual y los cuatro informes trimestrales de actividades y resultados.

En razón de que la agrupación Potosinos en Lucha no ejerció la cantidad que por ley le correspondió durante el ejercicio 2015, es su obligación rembolsar el monto de $ 20,506.50, importe que en este caso no le será requerido ni descontado de las próximas ministraciones, toda vez que no se presentó a recibirlo. Sin embargo, deberán iniciarse procedimientos sancionadores en su contra por presentar de manera extemporánea los informes financiero y de actividades y resultados del primer trimestre, y por no presentar los informes de actividades y resultados del tercer y cuarto trimestres.

Seguimos vivos por su parte deberá rembolsar por financiamiento público recibido y no comprobado, la cantidad de $47,651.00, así como $ 1,969.70 pesos por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas.

Unidos por México, por gastos que no fueron legalmente comprobados que derivaron de observaciones cuantitativas, debe reintegrar la cantidad de $32,859.36 pesos, y deberán iniciársele los procedimientos sancionadores que correspondan por presentar de manera extemporánea el informe financiero del cuarto trimestre, el Informe Consolidado Anual, y el informe de actividades y resultados del cuarto trimestre.

Por último, Vía alterna no ejerció la cantidad que por ley le correspondió durante el ejercicio 2015, por lo que el monto de $ 91,135.00 pesos no le será requerido ni descontado de las próximas ministraciones, toda vez que no se presentó a recibirlo. Sin embargo se determinó iniciarle los procedimientos sancionadores que correspondan y que derivan de inconsistencias como presentar de manera extemporánea el Plan de Acciones Anualizado, el informe financiero del segundo trimestre, y por no presentar los informes financiero y de actividades y resultados correspondientes al primer trimestre.

Además, el organismo electoral declaro fundados un par de procedimientos sancionadores ordinarios instaurados contra los partidos políticos MORENA y Encuentro Social, por incumplir con el retiro de propaganda electoral en el plazo establecido en la Ley Electoral. Al primero le impuso una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente para el Estado, que asciende a la cantidad de $7,304.00, y al segundo sanción consistente en amonestación pública.

En otros puntos de la sesión, el Pleno del CEEPAC informó sobre la suscripción del Convenio General de Colaboración Académica entre el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como del Convenio específico entre las instituciones mencionadas para iniciar el programa relativo a la Maestría en Estudios Sobre la Democracia y Procesos Electorales, y aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se emite la convocatoria interna para cursar la maestría mencionada generación 2016-2 018, en la Unidad de Posgrado de la UASLP.