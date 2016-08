Queda sin efecto nueva Reforma a la Ley Orgánica del Municipio sobre la elección del Contralor Interno

By Redaccion El Heraldo SLP on 30 agosto, 2016

Actualmente queda sin efecto la nueva reforma a la Ley Orgánica del Municipio sobre la elección del contralor interno en la capital potosina, hasta que no sea resuelta la controversia constitucional que lleva el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, la cual involucra el desempeño del actual Contralor municipal, Enrique Alfonso Obregón.

Lo anterior fue manifestado por el Secretario General del Ayuntamiento, Marco Antonio Aranda Martínez, quien precisó que es cuestión de tiempo para saberse cómo quedarán armonizadas las nuevas adecuaciones con el reglamento interno del municipio, pero será después de la resolutiva que se dé en las salas de la SCJN, en torno al caso que involucra actualmente al contralor municipal.

«Habrá que verlo, porque hay veces que nos adelantamos cuando hay algo en México con duda todavía; igual si ya trae un criterio de cómo viene, igual es la modificación que están haciendo, pero ahorita no sabemos cómo venga la controversia».

Dijo que la interpretación que se le da a la Corte a todas las promociones que se hagan sobre alguna cuestión en específico, se acatarán de manera obligatoria, por lo que al momento de su publicación, la norma que existe actualmente en la que se está demandando a su corrección, se ejecuta conforme a las nuevas disposiciones.

Acusó que cuando se legisló al respecto, se trataba de políticas especiales que prácticamente la exposición de motivos y la modificación al artículo, no tiene una tendencia con un beneficio verdadero a la ciudadanía a través de un presupuesto bien cuidado «entonces vamos esperándonos mejor a lo que diga la corte» añadiendo que desde el inicio de la controversia son seis meses posteriores a la espera del dictamen.

El Secretario General del Ayuntamiento capitalino, Marco Antonio Aranda Martínez, dio a conocer que el área de Contraloría sigue con su trabajo de revisión de las distintas áreas que conforman la administración municipal, por lo que están en espera de la notificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cabe resaltar que la Contraloría Interna intensifica su trabajo para desahogar 270 expedientes de responsabilidades de servidores públicos, algunos provienen desde 2013, y de ser necesario se propondrán las sanciones conforme a lo que determina la ley.

“La condición de cada caso es diversa, ya que mientras hay unos que están en etapa de presentación pruebas, otros en la de citación y otros más en la fase de desahogo de pruebas de los inculpados”, explicó.

Recordó que existe una controversia constitucional por la elección de los contralores municipales, por lo que se hicieron modificaciones a la ley para evitar precisamente polémica al respecto. No obstante, dijo que “cuando salga la controversia se romperá con cualquier norma y la interpretación que le dé la Corte a las promociones se acatarán”.

Habrá que analizar esta situación y no adelantarnos, agregó, para conocer si los cambios propuestos ya incluyen los criterios por parte de la Suprema Corte, pero en el caso del Ayuntamiento de San Luis desconocemos cómo viene la controversia.

“Cuando en su momento se legisló en relación a la elección del contralor, eran cuestiones políticas muy especiales, por eso vamos a esperar a ver qué dice la Corte, quien tiene la razón. Obviamente quienes la elaboraron creen que están en lo correcto, pero seguimos en espera de su interpretación y respuesta a la brevedad posible”, concluyó Aranda Martínez.