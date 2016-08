La emotiva carta de Natalia Lafourcade a Juan Gabriel

By Redaccion El Heraldo SLP on 30 agosto, 2016

Lafourcade La cantante mexicana Natalia Lafourcade compartió enFacebook una extensa carta en memoria del divo de Latinoamérica Juan Gabriel. La publicación ha logrado conmover a miles de cibernautas.

“Estoy tan agradecida con la vida, los tiempos, el destino, pues me dieron la oportunidad de pasar algunos días muy cerquita del gran maestro y artista Juan Gabriel, y también agradezco tanto haber tomado la mano de don Alberto, el gran ser humano, lleno de humildad, un hombre lleno de luz, sensibilidad, generosidad, amor, honestidad, mencionando tan solo unas pocas de sus tantas virtudes. Agradezco que tuve la oportunidad de verlo a los ojos, sentir ese ser tan hermoso y poderoso que vivía en su cuerpo, tomar sus manos después de que él tomara las mías”, escribió la cantante mexicana en el post de Facebook.

“Agradezco tanto que pude cantar para él y dejar que su voz corriera entre la mía. Aún no puedo escribir bien porque me cuesta comprender que ni Juan Gabriel ni don Alberto estarán más aquí con nosotros”, añadió en Facebook.

La estrella ganadora del Grammy 2016, reveló cómo fue trabajar con Juan Gabriel. Ambos interpretaron el tema “Ya No Vivo Por Vivir”.

Escribió que cuando estuvo en casa de Juan Gabriel sintió que México estaba en cada rincón de su hogar. “Curiosamente el día que entré en su casa no me sentía tan nerviosa, la sensación era muy similar a la que sentía de pequeña entrando a la casa de mis tías abuelas que tanto me gustaba, ese lugar donde se cocinaban recetas mexicanas, donde se platicaba muy amenamente en el patio, donde se desayunaban huevitos a la mexicana con chilaquiles”, relató.

“No entendía porqué él quería que yo cantara su canción, tampoco sabia cuál cantaría ni cómo sería la dinámica de mi visita. Me tomó la mano y me dijo ven. Su mano estaba calientita y me hacia sentir como una niña y así salimos a un pasillo y después entramos a un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, cada lugar era una locura”, explicó en la publicacón.

La intérprete de “Mujer Divina” comentó que trabajar con Juan Gabriel hizo que salieran a flote sus inseguridades y que el recordado cantautor le dio consejos para que no volviera a sentir miedo al cantar.