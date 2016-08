Fuera Ambriz pide la afición

By Redaccion El Heraldo SLP on 30 agosto, 2016

La humillante derrota en el Clásico Nacional que sufrió América en el Estadio Azteca, le pegó y duro a la afición azulcrema, la cual ya realiza un movimiento para levantar la voz y exigir la destitución del técnico, Ignacio Ambriz.

El 0-3 que le propinó Chivas a las Aguilas en su Centenario, fue la ‘gota que derramó el vaso’ para los fanáticos cremas, y realizarán una manifestación a las afueras de las instalaciones de Coapa para protestar con el objetivo de un nuevo estratega en el banquillo.

A través de un comunicado, la afición pide reunirse el próximo miércoles 31 de agosto a partir de las 10:00 horas. Paras las redes sociales se pide utilizar los hashtags #FueraAmbriz y #CentenarioDeVergüenza.

Molestia en Coapa tras goleada en Clásico Nacional

La derrota en el Clásico contra Chivas caló hondo en América, pero hoy el equipo regresará al trabajo en Coapa tratando de pensar ya en los retos que tienen por delante, y entre los planes del técnico Ignacio Ambriz no está hacerse a un lado a pesar de que en la máxima plana azulcrema ya están molestos por el paso intermitente en la Liga.

“Hay molestia por la actitud de algunos jugadores. Se hablará muy serio con todo el grupo, incluyendo al director técnico. Por ahora no se dice nada de cambios”, aseguró una de las fuentes consultadas al interior de las Águilas.

Gente cercana al entrenador azulcrema aseguran que Nacho no se dará por vencido, y hasta ahora no ha pensado poner su renuncia sobre la mesa. El torneo de Liga aún tiene mucho camino y hay confianza de que se puede rectificar el paso. “No es por necedad que quiera seguir, sino porque nunca se rinde”, comparten.

Aunque en primera instancia el equipo tendría dos días de descanso después del duelo contra Guadalajara, la situación cambió debido a la derrota y todo el plantel debe presentarse este lunes. La Fecha FIFA también dará un periodo de reflexión y los aires de “ultimátum” son inevitables sobre todo si no se consigue un buen resultado frente al Cruz Azul en la reanudación de la Liga.

Siempre debe haber un “Plan B” y en la baraja de posibilidades se han manejado los nombres de Daniel Pasarella, Raúl Gutiérrez, Marcelo Bielsa y Ricardo La Volpe. En el club están conscientes de que la inconformidad de la afición en este momento es grande al perder el Clásico y deben mejorar en el torneo, pero en la Copa el equipo marcha de buena manera y a Ambriz lo avala un título de Concachampions.

El dueño Emilio Azcárraga hasta ahora se ha mantenido al margen de las decisiones y ha dado confianza total a la directiva comandada por Ricardo Peláez y José Romano, que en resumen ha dado buenas cuentas con cuatro campeonatos. Pero ya en el pasado Mundial de Clubes de Japón hizo un gran coraje por la eliminación tempranera y en cualquier momento podría intervenir si no ve un un rumbo firme al éxito por la celebración de los 100 años.