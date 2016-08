Fallece policía estatal en accidente, esposa e hijo heridos

By Redaccion El Heraldo SLP on 30 agosto, 2016

El agente de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, Said N., quien contara con 38 años de edad perdido la vida al volcar su vehículo, el accidente sucedió en la llamada súper carretera San Luis-Rioverde.

Se dijo que era escolta del gobernador Juan Manuel Carreras, sin embargo esa versión no fue confirmada, aunque tampoco desmentida.

Fue aproximadamente a las 02:00 horas cuando sucedido el percance, el ahora occiso conducía su vehículo por la carretera mencionada, apenas en el kilómetro 1 de la misma, a la altura de La Cenicienta, perdido el control del volante.

El automotor, descontro-lado, se volcó en forma por demás aparatosa y como resultado, el agente policial perdido la vida, casi en forma inmediata, pues resultó con varias fracturas, su esposa e hijo sufrieron lesiones diversas.

Fueron auxiliados los lesionados por algunos automovilistas que también transitaban por la mencionada carretera, algunos de ellos llamaron al 066 de atención a emergencias.

Se presentaron paramé-dicos a bordo de ambulancias y al revisar el cuerpo del Said, se dieron cuenta que ya nada se podía hacer por su vida; había fallecido y de inmediato se dio aviso a las autoridades ministeriales. La esposa del ahora occiso y su hijo, fueron subidos a ambulancias y trasladados a un hospital particular para brindarles atención médica profesional.

Autoridades ministeriales acudieron a tomar conocimiento de los hechos, se certificaron las lesiones del cuerpo del ahora occiso y se dieron instrucciones para ser llevado al Servicio de Medicina Legal para los trámites correspondientes.