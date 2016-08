Estrecha coordinación para combatir el abigeato: Carreras

By Redaccion El Heraldo SLP on 30 agosto, 2016

Continúan los conflictos entre el Sindicato de Trabajadores del Hospital Central y el comité destituido, quienes denuncian que la actual secretaria general Candelaria Torres Cervantes cometió un fraude con recursos del sindicato por casi un millón y medio de pesos. El comité destituido encabezado por las enfermeras Juana María Rodríguez Vázquez y Laura Peña Mendoza denunciaron fraude económico, destitución ilegal de sus derechos sindicales, fraude e intimidación a los trabajadores durante la elección de comité sindical, entre otras irregularidades.

Juana María Rodríguez mostro una serie de documentos con los que asegura que Candelaria Torres durante su periodo como secretaria general del 2007 al 2010 salió debiendo un millón de 400 mil pesos de préstamo no recuperado de la caja chica, por lo que no debería estar inhabilitada y no ser la líder sindical.

Agregó que al destituirles sus derechos sindicales busca quedarse con el recurso que durante 20 años de trabajo han ahorrado en el fondo de pensiones para el retiro de por lo menos nueve trabajadores, por eso exigen que no se les afecte de esa forma y ya han interpuesto recursos legales al respecto.

Por su parte, Laura Peña manifestó que Candelaria Torres en contubernio con Mauricio Quibrera modificaron los estatutos del sindicato, ya que estaba prohibida la reelección y ahora si se podrá relegir, y quitaron el tiempo que durara el actual comité sindical, con la finalidad que volverse dirigente vitalicia.