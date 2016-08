Dan a conocer el proyecto denominado Sistema de Control de Agua de lluvia

By Redaccion El Heraldo SLP on 30 agosto, 2016

El profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Marcos Algara Siller en conjunto con el catedrático de la Facultad del Hábitat Renato Ramos Palacio, en conjunto con la estudiante de maestría Elizabeth Cruz Fraga dieron a conocer el proyecto denominado Sistema de Control de Agua de lluvia.

La investigación cuenta con recursos del fondo PRODEP de Gobierno Federal, entregado a finales del año 2014 y principios de 2015 con cerca de 400 mil pesos para proyectar un sistema de control de agua de lluvia en zonas urbanas de San Luis Potosí.

Este Sistema propone utilizar la vegetación para aportar a la intervención de agua de lluvia, y su control, así lo explicó el doctor Marcos Algara Siller: “tomamos un lugar para objeto de estudio ubicado en la Calle de Coronel Romero, a la altura del Hospital del Niño y la Mujer, en la parte alta, donde se encuentra un camellón muy ancho en el cual se pretende realizar un modelado hidrológico a base de tres módulos o agujeros divididos en: de control y retención, vegetativo y de infiltración.

El doctor Algara Siller detalló que la situación que se vivió el pasado 25 de agosto, donde se inundó una zona de la ciudad no es directamente derivado de la construcción de desarrollos en las zonas altas de la ciudad, ni tampoco en las zonas planas del Valle: “el argumento de que solamente por esas viviendas tenemos este problema no es del todo correcto, ni necesariamente llovió más, la basura si es un aporte pues sin duda al día siguiente se observó limpieza en los ductos retacados de basura, pero tampoco es una causa directa del problema”.

Apuntó: “El tema es que no sabemos planeación urbana sustentable. No es culpa de las autoridades solamente, ya que no sabemos construir ciudades”.

Asimismo el investigador universitario mencionó que cómo parte de este proyecto se estudió la calidad de la lluvia al escurrir por la calle, en donde se detectó que contiene en gran cantidad residuos de aceites y grasas particularmente de los coches, y en otra cantidad un poco menor residuos de coliformes fecales.

Se pretende que una vez visto el impacto de este sistema, se logre replicar en otros puntos y servir de apoyo a los colectores pluviales que si existen en la ciudad, pero que se saturan por el agua de golpe que no se infiltra por el flujo rápido.

Finalmente el doctor Marcos Algara Siller resaltó que este sistema sería mucho más barato, con el apoyo de las autoridades, ya que el líquido, se va tratando a través de la vegetación que se planta en los camellones o en las áreas verdes de cada colonia, a donde puede dirigirse esta agua, para lograr la infiltración, que es muy importante, pues representa el retorno del agua al manto acuífero: “sí logramos realizar este proyecto podríamos probar cuánta agua, puede ser controlada y devuelta al ciclo hidrológico. Ambientalmente, es lo mejor que se puede hacer para poder ayudar a controlar el agua de lluvia”.

Puntualizó que este sistema ayudaría a que los colectores pluviales no se colapsen, a reducir el impacto de las inundaciones así como de los hundimientos en San Luis Potosí: “Este proyecto está hecho con la asistencia del Ayuntamiento, desarrollo Urbano, así como con la Dirección de Ecología, de la gestión anterior y actual.

El investigador de la Facultad de Ingeniería dio que lo próximo es convencer al Ayuntamiento para llevar a cabo la obra con los modelos de retención que se han proyectado a través de un programa de computación y que son: el de retención, el vegetativo y de infiltración. Y a partir de su instalación, y evidencia se pueda tener una línea que conduzca el agua para que todos los fraccionamientos nuevos se realicen bajo este sistema de control lo cual permitirá mayor eficiencia del vital líquido”.