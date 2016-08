Constructores  seguirán opinando sobre el crecimiento urbano de la capital

By Redaccion El Heraldo SLP on 30 agosto, 2016

Se empecinan los empresarios en la toma de decisiones para el crecimiento urbano de la capital potosina, por lo que el dictamen en Cabildo sobre la exclusión de las cámaras de la construcción, no impedirá a sus agremiados realizada observaciones y opinar sobre los proceso de edificación aprobados desde las mesas colegialas, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Ignacio Gómez.

Mencionó que por su parte está claro en que no habrá participación de las cámaras en la toma de decisiones, puesto que los agremiados a estas organizaciones no son capaces de realizar algún estudio o ningún tipo de dictamen, sin embargo, dijo, que eso no implica en que no se tomen a consideración las opiniones y propuestas que tiene la CMIC y la Canadevi, respecto crecimiento en materia urbana.

Refirió que los agremiados a las organizaciones empresariales serán testigos de los avances y procesos que lleve la autoridad municipal en esta materia, por lo que fue enfático al manifestar que de haber alguna aclaración que se perfila como conveniente, será discutida entre las autoridades municipales, las mesas colegiadas y los adheridos a las distintas cámaras ligadas al ramo de la construcción.

Por su parte, el presidente de la CMIC, Marco Antonio Uribe Ávila, resaltó que las distintas cámaras solicitarán a la autoridad tener mayor participación en las mesas colegiadas ya que eso es parte de estar aplicando la propuesta en el nuevo plan de centro poblacional, ante la determinación del Cabildo capitalino por excluir en la toma de decisiones a las distintas cámaras empresariales.

“En el reglamento no está cerrado que a que no participemos. Está la opción de que solicite la persona de quien quiera participar, entonces en esa parte entramos todos los colegios y todas las cámaras que queramos participar en esta mesa colegiada”.