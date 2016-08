Ciudad Juárez llora a su Divo, adiós al ‘Amor eterno de México’

Fans de Juan Gabriel se reúnen afuera de la casa del cantante en Ciudad Juárez: entre cantos, porras, vivas rinden un homenaje al ‘Divo de Juárez’.

El alcalde de Ciudad Juárez, Javier González Mocken, lamentó la pérdida del cantautor Juan Gabriel, icono de la música nacional y quien pusiera en alto siempre el nombre de esta ciudad, publica Excélsior.

González Mocken se refirió al fallecimiento del también conocido como “Divo de Juárez”, acaecido en la ciudad de Santa Mónica, California, Estados Unidos, a los 66 años de edad, “como una gran pérdida que se resiente profundamente en el pueblo fronterizo”. Nacido el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, Juan Gabriel llegó a Ciudad Juárez desde sus primeros años de vida y aquí se forjó como artista hasta ser reconocido a nivel internacional, como uno de los principales intérpretes de la música mexicana.

“A nombre del pueblo y el gobierno de la ciudad, lamentamos profundamente la muerte de uno los hijos más brillantes de la Heroica Ciudad Juárez y el más grandioso compositor mexicano que ha dado el país en las últimas décadas”, comentó.

“México ha perdido a uno de sus hijos predilectos, el pueblo de Juárez, de Chihuahua, del país y de América Latina se encuentra de luto”, puntualizó. Ciudad Juárez quiere rendirle un homenaje a Juan Gabriel, fallecido el domingo en Santa Mónica (EU) y cuyo cuerpo se prevé será entregado el miércoles a sus familiares, un hombre que fue solidario con esta urbe del norte de México cuando sufría su peor momento de violencia. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo que “hay un clamor de la gente de Juárez por que se le haga un homenaje” en la ciudad donde el cantautor vivió su infancia y comenzó su carrera hace más de cuatro décadas.

Por ello, dijo que el domingo planteó “respetuosamente a la familia que, previo al homenaje que está organizándose en la Ciudad de México, tuviera a bien llegar a Juárez”.

Dijo que están “listos” para ello, aunque depende de la familia. “Iván, su hijo, ha estado muy consternado, no ha tomado decisiones”, comento Duarte, quien reveló que anoche le adelantaban “que hasta el miércoles será entregado el cuerpo”.

El político recordó que el intérprete se mostró solidario en el momento más álgido de violencia en la urbe, hizo conciertos, música por la paz de Juárez y ayudó en el proyecto de recuperación del centro histórico para “mostrar otra cara” de la ciudad al mundo.

En una noche difícil se fue a caminar por las calles de Juárez, siguiéndolo todos los reporteros (…) y con ello mostró que en Juárez empezaba a regresar un ambiente de tranquilidad”, recordó.

El gobernador destacó la “mexicanidad” de Juan Gabriel: “Hablaba de México, se estremecía con México, estaba enamorado de nuestra cultura”.

De hecho, el compositor de éxitos como “Yo no nací para amar”, “Hasta que te conocí”, “Querida” y “Amor Eterno” murió de un infarto cuando estaba en plena gira por Estados Unidos con su espectáculo titul

Un ídolo recordado por siempre Alberto Aguilera Valadez, más conocido por su nombre artístico Juan Gabriel (Parácuaro, Michoacán, 7 de enero de 1950-Santa Mónica, California, Estados Unidos, 28 de agosto de 2016), fue un cantautor, actor, compositor, intérprete, músico, productor discográfico y filántropo mexicano, conocido también con el apodo de «el divo de Juárez». Son notables sus contribuciones a la música popular en América Latina en diferentes géneros como balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, rumba flamenca, huapango, música chicana, salsa, son de mariachi, banda sinaloense, disco, big band y hasta canciones de cuna que escribió a cada uno de sus hijos. Fue merecedor del reconocimiento de múltiples generaciones hispanoamericanas que desde 1971 que gustan de sus composiciones. Fue el principal bastión de la música regional mexicana contemporánea en el último tercio del siglo XX y hasta el momento de su muerte.

Juan Gabriel dotó de un sello particular y atrevido a la música popular mexicana y latinoamericana, gracias a su estilo interpretativo único y cautivador. Del linaje de los showmen; Juan Gabriel logró consolidarse como el artista más constante y famoso en los últimos 50 años en México. Figura fundamental de la música en español, es el compositor que más canciones registradas tiene en la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México) y el que más recursos económicos genera por concepto de regalías a dicha asociación.

Su disco Recuerdos II lanzado en 1984 es el más vendido en toda la historia en México, con más de 8 millones de copias. Sus composiciones han sido traducidas a idiomas tan diversos como turco, japonés, alemán, francés, italiano, tagalo, griego, papiamento, portugués e inglés, y han sido interpretadas por más de 1 500 artistas y grupos en todo el mundo. Es el compositor hispano más cantado a nivel mundial. A sus ventas como intérprete, más de 150 millones de discos vendidos, se suman 75 millones de copias como productor discográfico y 45 millones más por las altas ventas de sus realizaciones musicales al lado de la española Rocío Dúrcal, con quien conformó una pareja musical reconocida y exitosa en Iberoamérica.

Sus temas en su voz o en la de sus centenares de intérpretes suenan aproximadamente cada 40 segundos en los medios de difusión radial y/o televisión en América Latina. Es el artista mexicano con más reproducciones en YouTube, y el artista latino que más boletos vendió de sus actuaciones en Estados Unidos, realizó más de 15 000 presentaciones por todo el mundo durante 45 años de trayectoria musical. Entre los muchos premios y reconocimientos que recibió, en 1986 el alcalde de Los Angeles decretó el 5 de octubre como «el día de Juan Gabriel», y el cantante cuenta además con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Era conocido también por realizar obras destinadas a ofrecer oportunidades de desarrollo a la niñez desafortunada. Fue benefactor de más de un centenar de menores albergados en una escuela llamada «Semjase», creada en 1987 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Juan Gabriel falleció a los 66 años el 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto en Santa Mónica, California, Estados Unidos, cuando desarrolla su gira «MeXXico es todo». Nominado al Grammy como Mejor Interpretación de Música México-Americana otorgado por la Academia de Grabación de Estados Unidos en 1984 por “Todo”. En 2009, la Academia Latina de la Grabación nombró a Juan Gabriel Persona del Año del Latin Grammy, y de acuerdo con la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (LARAS), el cantante mexicano ha vendido poco más de 100 millones de álbumes, convirtiéndose así en uno de los artistas mexicanos más prolíficos y vendedores de la historia musical en México. Además de tener más de 1.800 canciones escritas. El 5 de octubre es el Día de Juan Gabriel en la ciudad de Los Ángeles instituido por el Alcalde Tom Bradley en 1986, ha sido galardonado con las llaves de la ciudad de Buenos Aires, del Vaticano, Madrid, y Asunción, cuenta con una estrella en el Hollywood Walk of Fame desde el 2002, otra más en el Paseo de la Fama en Las Vegas, recibió el Laurel de Oro y Premio a la Excelencia Universal otorgado por los Reyes de España en 2006, Galardón a la Excelencia de Premio Lo Nuestro a la Música Latina 1991, Premios ASCAP, Premios ACE, Premio El Heraldo, Premio Guirnalda de Oro, Ingreso al Salón de la Fama de Premios Billboard de la música latina 1996, Premio Ondas por su legado musical 2001, Hispanic Heritage Awards otorgado por la Casa Blanca 2005, Antorcha y Gaviota de Plata y Oro del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, 2002 y 2004, entre otros. Su discografía ha sido premiada con más de 1500 discos de oro, platino y multiplatino por sus altas ventas. Muchas de sus canciones son consideradas parte del patrimonio de la cultura popular de México; algunas de las más conocidas son:

El Noa Noa, Fue un placer conocerte, La guirnalda, De mí enamórate, Amor eterno, Querida, Hasta que te conocí, Jamás me cansaré de ti, Se me olvidó otra vez, Si quieres, No vale la pena, Te sigo amando, No me vuelvo a enamorar, Abrázame muy fuerte, Me nace del corazón, Luna, Costumbres, He venido a pedirte perdón, Caray, Así fue, Dímelo, No discutamos, Todo está bien, La diferencia, Inocente pobre amigo, Lo pasado pasado, Juro que nunca volveré, Una vez más, Me he quedado solo, Tú sigues siendo el mismo, Ya lo sé que tú te vas, Perdóname, Tarde, Olvídalo, Me gustas mucho. A fines de 2010 lanzó un disco inédito llamado Boleros con cortes totalmente fuera de su estilo, siendo duramente criticado por la prensa y algunos críticos musicales por la carencia de producción y arreglos, siendo catalogado por la prensa como el “peor” disco de Juan Gabriel, el disco no reporta impacto en ventas en México. En septiembre de 2011 vuelve con otra producción llamada “1 es Juan Gabriel” con el que reconquista nuevamente a su público y gana de nueva cuenta el respeto del medio musical, inicia así la celebración discográfica por sus 40 años con 11 temas de su afamado repertorio algunos de ellos interpretados en décadas anteriores por artistas como Rocío Jurado, Lucha Villa, Rocío Dúrcal y lanza nuevas versiones de temas colocados originalmente en el género ranchero, logra doble disco de platino en México y disco de oro en Estados Unidos, Venezuela, Chile y Argentina. Juan Gabriel nació en Parácuaro, Michoacán, el día 7 de enero de 1950, en la calle 5 de Mayo, hoy calle Juan Gabriel.

Fue hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas.

Fue el menor de un total de diez hermanos: Rosa, quien murió casi recién nacida; Virginia, su única y consentida hermana; José Guadalupe, Gabriel, Pablo, Miguel (ya fallecido) y tres Rafaeles, que también murieron. Es en 1971 cuando nació Juan Gabriel y con él su primera grabación en agosto de ese año, este disco incluía los temas No tengo dinero, primer sencillo y primer gran éxito en su carrera, “Tres claveles y un rosal” y “Como amigos”, material por el que recibe su primer disco de oro y es en este mismo año cuando se presenta por primera vez en un programa de televisión titulado “Él y ella”.