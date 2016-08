Calamaro le desea ‘buen viaje’ a su maestro y amigo Juan Gabriel

By Redaccion El Heraldo SLP on 30 agosto, 2016

El músico argentino Andrés Calamaro despidió y le deseó un “buen viaje” a su maestro y amigo Juan Gabriel, con quien grabó a dueto el tema “Te recuerdo dulcemente”.

“México está despidiendo al gran maestro de la canción, al cantante, al compositor y figura incontestable, Don Alberto Aguilera: universalmente conocido como Juan Gabriel.

“Una leyenda en vida y para la eternidad que resultó será la próxima estación de su gira. México es todo y Juan Gabriel es México. Y todo el cielo”, publicó el ex integrante de los grupos Los Rodríguez y Los Abuelos de la Nada en la red social. Juan Gabriel interpretó con Calamaro el tema “Te recuerdo dulcemente”, que corresponde a su álbum “Los Duo 2″, que se lanzó en diciembre de 2015. “Dicen que anoche cantaba pletórico para 17.500 personas en Los Ángeles. Conocí a Don Alberto grabando en su “doble” hogar y estudio en Cancún en donde me recibió con amistad y respeto para compartir un dueto publicado en su segundo volumen de canciones compartidas. Hablamos, quiso saber de mi, me invitó a su casa, me regaló un libro de Séneca -el estoico- y me permito creer que Juan Gabriel Aguilera vivió según la filosofía moral del sabio romano nacido en Córdoba.

“Le imagino dejando todo en el escenario, de la misma forma en que le van a recordar la mayoría. Y le imagino esperando con estoicismo al último compás de la vida. Persona extraordinaria, compositor blindado e interprete único: Buen viaje querido maestro y amigo. A México le corresponde honrarlo y enjuagar sus lagrimas tricolores a la memoria de Juan Gabriel. Yo contemplo el honor de haber cantado juntos alguna vez y de aquello que compartimos. Gracias, maestro, por el privilegio de permitirme cantar contigo. Buen viaje, querido Alberto Aguilera Juan Gabriel”, escribió Calamaro.