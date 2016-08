Universidad Panamericana admite el plagio de Peña Nieto

By Redaccion El Heraldo SLP on 29 agosto, 2016

La Universidad Panamericana de México admitió este domingo que el presidente Enrique Peña Nieto cometió plagio en su tesis de licenciatura de la carrera de Derecho, como denunció hace una semana una investigación periodística, pero no puede sancionarlo porque su reglamento no es aplicable a ex alumnos.

En un comunicado difundido este domingo, la UP, afín al Opus Dei, informó de que “ha revisado el desempeño de la entonces Escuela de Derecho, en el proceso de titulación del ex alumno Enrique Peña Nieto referente a la tesis ‘El Presidencialismo Mexicano y Álvaro Obregón’ llevado a cabo en el año de 1991″.

En esa revisión el centro de estudios superiores encontró que “el procedimiento de titulación cumplió con los requisitos de tiempo y de forma vigentes” aquel año.

Reconoce, sin embargo, que “la tesis presenta ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas”.

Menciona cinco formas de tratamiento de citas ajenas, entre las que se hallan “reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía”.

En “la búsqueda de reglas que permitieran responder a un hallazgo de esta naturaleza” la UP “concluyó” que “se trata de un caso sin precedentes en el que no existen disposiciones en los cuerpos regulatorios aplicables a ese procedimiento de titulación”.

Por esta razón, “se solicitó una consulta técnica a la Universidad Nacional Autónoma de México (la mayor casa de estudios del país y de titularidad estatal) para que confirme por escrito este criterio”.

Además, la universidad recalcó que su reglamento general “no es aplicable a ex alumnos” y admitió encontrarse “frente a un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido”.

El pasado domingo 21 de agosto, el portal de internet Aristegui Noticias, de la periodista Carmen Aristegui, señaló en una investigación que el 29 % de la tesis de Peña Nieto proviene de textos de, al menos, una decena de autores a los que no cita correctamente o ni siquiera menciona en la bibliografía del trabajo.

En total, 197 de sus 682 párrafos provienen de textos de, al menos, una decena de autores a los que el presidente no cita o ni siquiera menciona en la bibliografía del trabajo, añade.

En respuesta, el portavoz de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, emitió un comunicado en el que aseguró que Peña Nieto “cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado”.

“Por lo visto errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico”, ironizó el portavoz.

La revelación coincidió con un momento en el que el mandatario vive sus horas más bajas de popularidad.

Una encuesta publicada este mes situó a Peña Nieto como el líder peor valorado desde 1995.