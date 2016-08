Tacos y garnachas, no son tan malos como los pintan

By Redaccion El Heraldo SLP on 29 agosto, 2016

Las deliciosas tortas, tacos, tlacoyos, tlayudas e incluso, aquellos antojitos que no nician con T como los sopes, quesadillas, huaraches, pambazos, gorditas entre otros, componen la llamada “dieta T” que, además de causar gran placer al gusto también puede provocar enfermedades como obesidad y diabetes si se preparan con exceso de grasa y se consumen de forma exagerada.

No obstante, por increíble que parezca, además de ser opción accesible para el bol-sillo,tacos y garnachas pueden ser parte de una alimentación saludable.

El secreto está en la forma de prepararlos: Incluye en su contenido los diferentes grupos alimenticios, pero da prioridad los de origen vegetal (quelites, flor de calabaza, zetas, champiñones, entre otros).

En lugar de freír los alimentos que irán en tus tacos y garnachas, cuécelos o hiérvelos. Jamás frías las tortillas; si consumes pan, desecha el migajón y, de preferencia, que sea integral.

Agrega picante para conservar el rico sabor de los tacos y garnachas, pues además de pintar a los tradicionales platillos mexicanos de la “dieta T”, es fuente rica en vitaminas C y A, las cuales son aportadas por los chiles y contribuyen a prevenir resfriados, envejecimiento prematuro y mejoran el proceso digestivo.

Para acompañar, toma agua natural o de frutas, ya que el refresco provoca menor absorción de calcio en los huesos, lo cual con el tiempo causa problemas de salud como osteoporosis y descalcificación. Irresistible “dieta T”, ¿responsable directa de sobrepeso y obesidad?. De acuerdo a estudio documentado por la BBC, alrededor de 70 millones de mexicanos pa-decen obesidad, de los cuales 4 millones son niños entre 5 y 11 años de edad y 5 mi-llones son adolescentes.

Según la Secretaría de Salud (SS) 7 de cada 10 personas en México son obesas, lo que representa grave problema de salud en el país.

Sin embargo, la “dieta T” no es necesariamente la responsable del sobrepeso y obesidad de los mexicanos, ya que se trata de enfermedad crónica multicausal, como explica el exsecretario de Salud de México, José Ángel Córdova Villalobos, ya que se debe a:

Pérdida de la cultura alimen-taria tradicional, con importante disminución en el consumo de frutas y verduras. Poca o nula actividad física regular.

Costo elevado de alimentos de alto valor nutricional y precio bajo de alimentos con alto contenido calórico.

Consumo de alimentos ya preparados, impulsado por grandes campañas publicitarias.

Factores genéticos

El desequilibrio en la preparación y consumo de la “dieta T”, así como ingerir en exceso alimentos chatarra favorece que México se encuentre entre los principales países con problemas de hipertensión, sobrepeso y obesidad, superando a Estados Unidos.

Además de dañar la salud personal, este trastorno afecta el presupuesto en servicios médicos, ya que se calcula que para el año 2017 los problemas de obesidad costarán a México entre 70,000 y 101,000 millones de pesos (5.4 a 7.7 billones de dólares).

Por todas estas razones, conviene cuidar la alimentación y recordar que, sabiéndolos prepara y combinar con alimentos saludables, los exquisitos antojitos mexicanos pueden ser opción que apoye la salud y economía familiar. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, la comida mexicana es tentadora opción al paladar.

Sin embargo, en algunas personas causa profundo miedo, ya que suele asociarse a sobrepeso y obesidad, no obstante, los tacos y garnachas no están pelea-das con la salud.

A pesar de que grasas o lípidos se requieren para obtener energía, regular la temperatura corporal o crear hormonas y enzimas, en exceso incrementan el riesgo de padecer diabetes (elevada concentración de glucosa en la sangre), enfermedades cardiovasculares como presión arterial alta, problemas articulares y ciertos tipos de cáncer.

Básicamente, la razón de este problema es mayor ingesta de calorías (energía) respecto a las requeridas por el organismo, así como factores hereditarios.