¿Quieres tener más productividad en el trabajo?: Te decimos qué escuchar

By Redaccion El Heraldo SLP on 29 agosto, 2016

Concentrarte en el trabajo puede ser todo un reto, especialmente cuando hay mucho ruido en tu oficina.

Entre las conversaciones de tus compañeros de trabajo, el sonido de la fotoco-piadora o incluso el reggae-ton que pone tu compañero de al lado, puede hacer que te sientas aturdido y por lo tanto no terminar con todos tus pendientes.

Ante esto, recurrir a tus audífonos y una lista de música puede ser una buena solución, puede ser una gran idea, especialmente si usas los sonidos correctos para ayudarte a trabajar mejor.

Una serie de estudios realizados en la Universidad de Birmingham, Inglaterra mostraron lo efectivo que es escuchar música para mejorar el desempeño y eficiencia al realizar trabajos repetitivos. Incluso cuando se tienen condiciones desfavorables, como la presencia de otros ruidos de maquinaria. Sin embargo, cuando se trata de tareas que requieren mayor concentración, encontrar una lista de música que te ayude a trabajar puede ser un poco más complejo.

Ante esto, diversas investigaciones se han centrado en entender los efectos de cierto tipo de sonidos en la productividad de los trabajadores.

De acuerdo con esos estudios, además de que sea de tu agrado personal, existen algunas características generales que debes considerar:

– Que sea conocida

Evita que tu cerebro esté al pendiente para ver qué sigue en la pieza musical, lo cual puede distraerte mucho. Es preferible que ya estés familiarizado con la música que has elegido.

– El ritmo y la frecuencia

Piezas del periodo Barroco ayudan a concentrarte con mayor facilidad, mejorar el estado de ánimo y por lo tanto ser más productivo. Esto lo demostraron investigadores de la Universidad de Mary-land, al poner este tipo música a los radiólogos del Hospital de Harbor en Baltimore.

No toda la música llamada clásica puede ayudarte a concentrar, ya que existen composiciones con ritmos cambiantes o tonalidades muy bajas que no te ayudarán mucho.

– Sin letra

Corres el riesgo de distraerte al tratar de comprender lo que dice la canción que escuchas, especialmente si no la conoces. Una investigación de Cambridge Sound Management, una empresa especializada en ambientar espacios con sonidos y música, explica que las canciones pueden distraer un 48 por ciento más a los trabajadores.

– Naturaleza

La música que replica estos sonidos, como el arder de una fogata o el correr de un riachuelo optimiza el funcionamiento cognitivo, tu concentración y aumenta la satisfacción en los trabajadores, según un estudio publicado por la Sociedad Acústica de América.

– Sonidos repetitivos

El beat de música electrónica permite a tu mente enfocarse fácilmente, e incluso trabajar con mayor rapidez.

– El volumen

Una publicación del Journal of Consumer Research encontró que el perfecto nivel es de 70 decibéles (dB), para ayudar a la creatividad. El resultado opuesto ocurre cuando se escucha algo en 85 decibéles, ya que se reduce la habilidad de procesar nueva información.

– Sountracks de videojuegos

Están compuestos originalmente para crear la atmosfera sin distraerte mientras pasas los niveles. Cuida que sea de algún juego alegre, relajante o que disfrutes mucho, como SimCity, Final Fantasy o Star Craft, y no del estilo como Resident Evil, que sólo te pondría los nervios de punta.

Este tipo de música cumple con los requisitos de ritmo y tonalidad que recomienda un estudio publicado por la Universidad de Oxford.