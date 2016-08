Presentan gratis “Alicia en el País de las Maravillas”

La actriz de cine y teatro, Maya Zapata, se siente como Alicia en el país de las Maravillas, personaje al que interpretará pero no en teatro o en cine que es donde se desenvuelve sino en una ópera, compartió con motivo de la presentación de ese espectáculo gratuito el 27 y 28 de agosto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), en Texcoco.

La histrión fue elegida para ser la protagonista de Alicia, una ópera mexicana estrenada en 1995 y cuyo libreto fue hecho por José Ramón Enríquez basado en la obra literaria de Lewis Carroll y con la música de Federico Ibarra.

Maya expresó en entrevista para El Gráfico Toluca que se adentra a “un mundo distinto al que estoy acostumbrada, es un lenguaje nuevo, un reto con muchos estímulos, una de las experiencias, más hermosas y gratificantes que he vivido”. Compartió: “Esta ópera es extraordinaria me parecía divertido, refrescante, me emocionaba, pero no sabía muy bien a qué me enfrentaba”. Maya será la única que sólo actúe, lo que la hace más cercana a todas las personas, porque hay alguien que habla y no tiene que cantar para decir lo que pasa. Estarán sobre el escenario también la soprano Lucía Salas quien será la ‘Reina de corazones’ y el tenor Eduardo Díaz, ‘El conejo’.

El coro de la OSEM dará una ambientación de sonidos vocales y la música en vivo estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Mexiquense (OSM).

Contó que Alicia es esta persona normal que viene del mundo que todos vivimos y entra a un país donde todo mundo canta y tiene unos modales rarísimos; eso causa sorpresa a la protagonista, pero una vez que entiende que es maravilloso se integra, y “esa misma impresión tenía sobre la ópera, es un poco el viaje que estoy teniendo y está bien bonito”.