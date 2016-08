Músicos, actores y políticos lamentan muerte de Juan Gabriel

By Redaccion El Heraldo SLP on 29 agosto, 2016

La muerte del cantautor mexicano Juan Gabriel generó reacciones no solo entre los múltiples artistas con los que colaboró, sino también entre políticos y personalidades de toda Latinoamérica.

A continuación algunas de las reacciones ante la pérdida de uno de los músicos más prolíficos de la canción popular mexicana.

___

“Lamento la muerte de Juan Gabriel, uno de los grandes íconos musicales de nuestro país. Mis condolencias a sus familiares y amigos … Una voz y un talento que representaban a México.

Su música, un legado para el mundo. Se ha ido muy pronto. Que descanse en Paz”.

—Presidente de México Enrique Peña Nieto.

___

“Juan Gabriel interpretó el alma popular de México, descanse en paz este gran artista de todos”. —Secretario de Cultura de México Rafael Tovar y de Teresa.

___

“Más que la cantidad de obras que tiene el maestro Juan Gabriel, la calidad de esas obras, fue un gran autor, un gran exponente de la música mexicana a nivel mundial y la verdad la música mexicana está de luto, por no decir que la música de América Latina”.

Roberto Cantoral, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde Juan Gabriel tenía registradas la mayor parte de esas canciones.

___

“Nos ha dejado a una temprana edad, pero después de casi cinco décadas de enorme creatividad. Su legado musical es mucho más que una o cientos de canciones; este hombre compuso filosofía. Además, llevó a cabo una hermosa tarea filantrópica con los huérfanos de su natal Ciudad Juárez. Rompió tabúes, devoró escenarios y conquistó públicos diversos. … La voz del ícono mexicano resonará para siempre en todos aquellos que le conocimos y que seguiremos bailando al ritmo de su música y apreciando su arte. Descansa en paz, Juan Gabriel”.

—Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de laAcademia Latina de la Grabación, que otorga los Latin Grammy y que en 2009 lo honró como Persona del Año.

___

“Me quedo sin palabras para expresar mi inmensa tristeza por la partida del gran @soyjuangabriel. Su música y espíritu vivirán por siempre”.

— Juanes, con quien interpretó “Querida” para su álbum de 2015 “Los Dúo”.

___

“¡Se nos fue un gran ídolo! Siento mucho esta pérdida para México y el mundo. Descansa en paz mi querido Juan Gabriel”.

—Alejandro Fernández, con quien cantó “Te quise olvidar” para el álbum “Los Dúo, Vol. 2″.

___

“Cuando la lluvia cae/Cuando desaparece/Cuando la luna sale/Ycuando el sol se mete #yoterecuerdo descansa en paz Ídolo”.

—Marc Anthony, quien escribió la letra de “Yo te recuerdo” deJuan Gabriel, la cual interpretó en su disco “Los dúo, Vol. 2″

___

“Te abrazo con el alma y con todo mi sentimiento”.

—David Bisbal, cantante español quien compartió escenario con Juan Gabriel y con quien interpretó “Yo te bendigo mi amor”.

___

“Cuánto me pesa la partida de Juan Gabriel. Un gran arista y un excelente ser humano”.

—Vicente Fernández, astro de la música regional mexicana quien cantó su tema “La diferencia”. ___

“Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca es un “te quiero”

—Laura Pausini, con quien interpretó “Abrázame muy fuerte” en “Los Dúo”.

___ “Estamos de luto, te recordaremos por siempre. Vives en nuestros corazones queridísimo Juan Gabriel”.

—Lucero, cantante y una de las personas que publicó fotografías acompañada de Juan Gabriel.

___

“Descanse en paz mi amigo y el gran ídolo Juan Gabrie!!”

—Pedro Fernández, astro de la música regional mexicana.

___ “Solo pido a mi Dios santo que lo reciba pronto en el cielo, a sus hijos y familiares que pronto encuentren paz, y a todo México y América Latina, le pido que entonen sus canciones más fuerte que nunca”.

—Ana Gabriel, estrella de la música regional mexicana con quien interpretó “Yo te perdono”.

___ “Tus canciones maravillosas y tu voz siempre las llevaremos en el alma. Buen viaje amigo admirado y querido”.

—Angélica María, actriz y cantante mexicana.

___ “Hoy es un día muy triste. Perdimos a uno de los artistas más grandes y talentosos de todos los tiempos”.

—Enrique Iglesias, cantautor español.

___ “Se me parte el corazón, se me fue un maestro. A partir de hoy habrá una estrella más en el firmamento. Hasta siempre Alberto”.

—Miguel Bosé, cantautor español.

___ “Gracias por ese legado tan hermoso agradecido con tu paso por esta tierra!!! Gracias Juan Gabriel, que la luz te acompañe”.

—J Balvin, reggeatonero colombiano con quien interpretó “La frontera”.

—”Estoy en SHOCK.. Dios te tenga en su gloria ÍDOLO!! Descansa en paz Juan Gabriel”.

—Maluma, reggeatonero colombiano.

___ “Los grandes nunca mueren. Viva Juan Gabriel”.

—Paulo Coelho, escritor brasileño.

___ “Murió Juan Gabriel. Qué dolor, … Las flores interminables hacían que sus canciones continuaran hasta lo grotesco (bello) del amor”.

—Gael García Bernal, actor.

___ “Qué tristeza … La última vez que lo vi en un palenque rejuvenecí como 5 años. Nadie como él en el escenario”

—Diego Luna, actor.

___ “Mi corazón con los mexicanos, perdemos un gran ídolo. #AmorEterno”.

—Shaila Dúrcal, cantante e hija de la difunta Rocío Dúrcal, quien inmortalizó las canciones de Juan Gabriel.

___ “Pasarán 100 años antes de que nos envíen otro cantautor como este señor. Gran pérdida para el mundo de la música”.

—Tommy Torres, cantautor puertorriqueño.

___ “Se murió uno de los pocos consensos”.

—Fabrizio Mejía, escritor mexicano.

___

“Juan es una leyenda en el mundo de la música latina y alguien que admiro de verdad. … Recientemente había grabado una versión maravillosa de mi canción ‘Have You Ever Seen The Rain’ que me encanta. Habíamos hablado sobre interpretarla juntos y esperaba tener una nueva amistad con este hombre increíblemente talentoso”.

—John Fogerty, de Creedence Clearwater Revival, cuya canción “Have You Ever Seen The Rain” fue hecha en español por Juan Gabriel como “Gracias al Sol”, lanzada en