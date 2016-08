Fallece el comediante estadunidense Gene Wilder

By Redaccion El Heraldo SLP on 29 agosto, 2016

NUEVA YORK.

A los 83 años falleció Gene Wilder, el astro de “Willy Wonka” y de comedias de Mel Brooks, difundió su familia.

Jerome Silberman, como realmente se llamaba el actor estadunidense, apareció en cintas como “The Producers” (1967), “Young Frankestein” (1974) Y “The Little Prince” (1974), entre muchas más.

El sobrino de Wilder dijo este lunes que el actor y escritor murió a principios de mes en Stamford, Connecticut de complicaciones de la enfermedad de Alzheimer.

El actor de cabello rizado era un maestro interpretando a personajes sobrecogidos de pánico atrapados en esquemas que solo un loco como Mel Brooks podía concebir, ya sea reviviendo a un monstruo en “El Joven Frankenstein” o estafando a Broadway en “Los Productores“.

Pero también brilló como un sheriff borracho en “Locura en el Oeste” (“Blazing Saddles“, de 1974) y como el encantador fabricante de dulces en la favorita de los niños “Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate“.