Durante el primer semestre se registra hasta un 10% de deserciones en la UASLP

By Redaccion El Heraldo SLP on 29 agosto, 2016

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Fermín Villar Rubio reconoció que durante el primer semestre siempre hay hasta un 10 por ciento de deserción escolar en alumnos de nuevo ingreso.

Expuso que entre las causas se encuentran para desertar esta que la carrera no es lo que esperaban, no tiene que ver con lo que se van a dedicar, o simplemente no era lo que esperaban parea su formación profesional.

“Cuando ven que lo que decidieron en su momento no es lo que ellos quiere, en los primeros meses se comienza a dar la deserción”, dijo.

Agregó que en todas las facultades se da esta problemática y por ello algunos buscan cambiarse de carreras, y aprovechan que en la UASLP existe la figura de cambio de carrera o facultad, por lo que alguien que ingreso a alguna ingeniería se puede cambiar a arquitectura y esta situación se da en todas la facultadas sobre todo en el área de salud.

El rector de la UASLP aclaró que los cambios radicales se pueden hacer pero para eso hay que esperar un tiempo y además hay una comisión que estudia todos esos procesos para ver la pertinencia o viabilidad de los cambios.

En otro tema, Villar Rubio manifestó que los directores salientes de las diferentes facultades y escuelas están siendo reubicando, asignados a proyectos importantes de la UASLP en materia de desarrollo de nuevas tecnologías y desarrollo de editorial.