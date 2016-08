Dieta del taco: Desintoxícate ¡con tortillas!

Con la idea de que las dietas desintoxicantes comunes no ayudan a sentirse rejuvenecid@ y en cambio dejan cansancio, ansiedad, mal humor y hambre, un grupo de auto-nombrados “científicos del taco” crearon la dieta del taco, la cual, señalan, puede seguir cualquier persona por estar basada en lo que todo cuerpo anhela: ¡tortillas!

Esta dieta a base de tortillas fue publicada en el libro The Taco Cleanse (literalmente “La limpieza del taco”), en la cual sus creadores originarios de Texas, Estados Unidos, incluyen 75 recetas de tacos saludables (después de que los comieron diariamente por un mes) junto a un texto lleno de humor que busca alentar a comer menos productos animales y a acercarse al veganismo (dieta sin productos alimenticios de origen animal).

Los preceptos de esta dieta de tacos veganos incluyen:

Tienes que comer tacos en cada comida. Esto incluye desayuno, comida y cena, en un plazo de 30 días. Claro, siguiendo recetas de tacos saludables sin grasas ni productos animales.

No tienes restricciones sobre las bebidas. La dieta del taco no dicta lo que debes consumir en forma líquida, de hecho, invita jocosamente a acompañar tus tacos con margaritas.

No es un plan de pérdida de peso garantizado. Si buscas hacerle frente a la obesidad y sobrepeso, debes saber que este régimen no se enfoca en perder peso, sino en sentirse lo mejor posible.

No se considera parte de las dietas detox en el estricto sentido. Pese a que su libro se llama The Taco Cleanse, sus autores no creen en el proceso de eliminación de toxinas que ofrecen las dietas desintoxicantes. Sin embargo, aseguran que a través de su plan puedes mejorar tu salud y sentirte mejor contigo mism@ sin tener que privarte de tacos.

Es parte de las dietas veganas. Esta dieta te enseñará a rehacer populares variedades de tacos (como al pastor, picadillo o pescado) utilizando vegetales en vez de productos animales. No incluye tacos vegetarianos, que sí utilicen algunos alimentos animales.

Ya que no serían tacos sin tortilla, esta dieta tiene como fundamentos que un taco sólo puede ser considerado como tal si cumple cinco requisitos:

1. Un taco debe tener un único pliegue.

2. Las tortillas deben ser planas.

3. Los waffles son la excepción.

4. Un taco debe poder llevarse en la mano y ser portátil.

5. Un burrito nunca es un taco.

El menú de la dieta del taco busca que el cuerpo no se prive de alimentos sino se nutra saludablemente; sus creadores señalan que nuestros cuerpos cuentan con sistemas de desintoxicación naturales y la mejor manera de apoyarlos es comer una amplia variedad de alimentos ricos en nutrientes.

¿Funciona la dieta del taco?

Quienes se decidan por esta dieta no comerán tacos regulares, en su lugar, consumirán una variedad de recetas veganas que se centran en la limpieza del cuerpo, manteniendo el sabor y diversión. Por ello, la dieta del taco puede presentar algunas ventajas:

Al seguir esta dieta se estarán evitando alimentos que causan aumento de peso, co-mo mantequilla, quesos, carnes, cremas, y otros procesados que contienen demasiada azúcar.

Seguir esta dieta podría marcar un cambio positivo pa-ra aquellos que están acostumbrados a consumir grandes cantidades de carnes y otros productos animales procesados de manera regular.

Quienes suelen consumir muchas verduras pueden estar seguros que lo seguirán haciendo con esta dieta (especialmente se come lechuga, pimientos, cebolla y chiles jalapeños, entre otras).

La mayoría de las recetas de la dieta del taco consisten principalmente en tortillas, frijoles y guacamole. Si no se abusa de ellos, estos alimentos pueden ser parte de una dieta equilibrada.

Sus autores también dan tips para comer tacos por lo que recomiendan que se deben comer estos tacos sin grasa por 30 días para ver mejoras en la salud en general y debes asegurarte de añadir vegetales frescos para consumir las enzimas necesarias para ayudar con el proceso de la digestión.

La tortilla, alma del taco

A pesar de la variedad de los ingredientes de los tacos veganos, todos tienen a la tortilla como elemento en común, la cual se suele relacionar con la obesidad y sobrepeso. Esto no es un problema de este alimento en sí, sino de nuestros hábitos alimenticios. En realidad, las propiedades nutritivas de la tortilla son variadas:

Calcio, necesario para la formación de huesos y dientes.

Fósforo, indispensable para el desarrollo de músculos y tejidos.

Niacina, benéfica en la digestión, piel y sistema nervioso.

Carbohidratos, con una aportación energética significativa (72 a 78.4 kcal por tortilla) en la dieta diaria.

Fibra.

Propiedades nutritivas de la tortilla, Tacos saludables

A pesar de los múltiples beneficios de las tortillas, es válido preguntarse cuántas tortillas se pueden comer al día. Lo cierto es que deben consumirse de acuerdo con la edad, constitución física y tipo de actividad de cada persona.

En términos generales, deben ingerirse con moderación (como cualquier alimento) y se recomienda a niños, mujeres embarazadas y personas que realicen actividad física intensa. En cuanto a quienes tienen problemas de salud (obesidad y sobrepeso) deben seguir las recomendaciones de su médico o nutriólogo.

Si te preguntas qué tortilla engorda más a la hora de preparar tus tacos veganos, ten en cuenta lo siguiente al escoger tortillas de harina o de maíz:

Tortillas de harina refinada. Son más grandes que las tortillas de maíz promedio (suelen tener de 20.3 a 25.4 cm de diámetro). Las calorías de la tortilla de harina son de alrededor de 80, más que la variedad de maíz debido a que la masa se hace con harina y grasa (cerca de 2.5 g por pieza). Las recetas tradicionales de estas tortillas utilizan aceite vegetal, pero algunas se hacen con manteca de cerdo.

Tortillas de maíz. Las tortillas de maíz amarillas y blancas más saludables se hacen con granos de maíz enteros e incluyen salvado y germen rico en nutrientes. Las calorías de la tortilla de maíz son de aproximadamente 60, además de 1 g de grasa. No tienen grasas extra ya que la harina molida es la fuente de grasa para este tipo de tortilla. Se recomiendan aquellas que contengan 70% grano y 30% harina de maíz integral molido con piedra, agua y cal, aunque estas proporciones varían de un molino a otro.

Aunque son parte de una dieta balanceada, puede decirse que las tortillas engordan cuando se acostumbra freírlas en aceite para consumirla en forma de tacos dorados, quesadillas, chilaquiles, totopos y otros antojitos mexicanos.

Menú de la dieta del taco

La mayoría de las recetas de la dieta del taco incluidas en el libro tienen un título positivo y cómico: “tacos de frijoles de la redención”, “de picadillo de tempeh terapéutico” o “de soya iluminada al pastor”. Te presentamos un ejemplo de estos platillos con toque de humor, que buscan que el veganismo represente una dieta saludable y divertida:

Tacos de soya iluminada al pastor*

Ingredientes para el relleno:

2 y ½ tazas de soya.

3 tazas de agua.

1 paquete de polvo de caldo de verduras.

2 chiles anchos.

1 chile guajillo.

1 cucharada de epazote.

Para marinar:

½ taza de agua.

¼ de taza de jugo de limón.

2 chipotles en adobo, más 2 cucharadita de salsa de adobo.

½ taza de piña picada en cubos.

1 cucharadita de azúcar o néctar de agave.

1 cucharadita de pasta de achiote.

1 cucharadita de orégano.

1 cucharadita de comino molido.

1 cucharadita de sal.

Para los tacos:

2 cucharadas de aceite de cocina.

1 cebolla blanca pequeña picada.

4 dientes de ajo picados.

6 tortillas de maíz.

Preparación:

Cocina a fuego lento la soya, agua, caldo en polvo, chiles y epazote durante 10 minutos en una cacerola mediana.

Retira los pimientos secos con una cuchara, dejando la soya y el caldo en la olla para que se enfríe.

En una licuadora coloca los chiles con todos los ingredientes de la marinada.

Agrega la mezcla marinada a la cacerola con soya, incluyendo 1/4 de piña.

Refrigera 1 hora.

Calienta un sartén y añade aceite para saltear la cebolla y ajo durante un par de minutos para luego añadir la soya con el adobo y la piña restante.

Saltea la soya hasta que empiece a dorarse (cerca de 15 minutos).

Sirve los tacos con tortillas de maíz con cebolla, cilantro y jugo de limón picada al gusto.

* Receta tomada de The Taco Cleanse: The Tortilla-Based Diet Proven to Change Your Life, de Wes Allison, Stephanie Bogdanich, Molly R. Frisinger y Jessica Morris.

La dieta del taco es una invitación a comer menos productos animales. Si buscas empezar a comer más sano y probar una alimentación basada en vegetales, esta puede ser la opción ideal para ti. Sin embargo, debes saber que un médico debe aprobar cualquier dieta que pienses realizar para asegurarse de que es saludable y beneficiosa para tu caso en particular. ¿Te animas a comer tacos todos los días?