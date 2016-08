Culpan a Leal Tovías de confrontar al Gobierno y Municipio

By Redaccion El Heraldo SLP on 29 agosto, 2016

En torno a los graves hechos de inseguridad que se vive en todo el territorio del estado, y sobre todo en la Capital y la Zona Huasteca, el Comité Ejecutivo Estata del Partido de la Revolución Democrática manifiesta su preocupación por las actitudes tomadas a últimas fechas por el secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, quien intenta, de manera irresponsable, crear las condiciones para un enfrentamiento entre autoridades del Ayuntamiento de la Capital con las de Gobierno del Estado.

A esta alturas, dijo el partido en un boletín, resulta claro que las declaraciones, actitudes, y acciones del funcionario estatal vienen entorpeciendo y dificultando una adecuada coordinación de los diversos niveles de gobierno para poder enfrentar con éxito la situación de hechos criminales y de altos índices delictivos que agravian a todos los potosinos.

“Como titular de la Secretaría General de Gobierno los ciudadanos no necesitamos a alguien que confunde su alta responsabilidad con una especie de vocero de estadísticas, que de manera parcial y tendenciosa ofrece cifras de alza de delitos en la capital, al mismo tiempo que oculta gravísimos hechos de ejecuciones, secuestros, y otros delitos muy delicados que se den en la Huasteca Potosina.

“De esta manera, la Secretaría General de Gobierno está muy ocupada en difundir estadísticas, pero no ofrece ninguna estrategia, plan, o idea sobre los cambios que se necesitan para disminuir índices delictivos que competen a los tres niveles de gobierno y no solo a un municipio.

“Esta actitud irresponsable del citado funcionario, consistente en obstaculizar el diálogo y promover el encono público entre el Ayuntamiento de la Capital y el Gobierno del Estado, resulta perversa por parte de quien tiene la obligación de hacer lo contrario; es decir, la de crear mejores condiciones de gobernabilidad, fomentando la cooperación entre el municipio de la Capital y el Gobierno estatal.

“Los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en San Luis Potosí -dicen- no entendemos estas conductas dolosas del Secretario de Gobierno, sobre todo cuando de manera pública tanto el jefe del Poder Ejecutivo, Juan Manuel Carreras López, como el presidente municipal de la Ciudad Capital, Ricardo Gallardo Juárez, han expresado muestras claras de comprensión y cooperación para enfrentar un flagelo que es competencia de ambos gobiernos, con independencia de partidos políticos.

Por último, lanzaron un llamado al Congreso del Estado a intervenir en el tema, llamando a una comparecencia urgente tanto del señalado Secretario General de Gobierno como del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para qué expliquen las razones de su manifiesta incompetencia en una materia que no admite excusas ni dilaciones.