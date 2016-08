Cascada de amparos de UBER contra SCT

By Redaccion El Heraldo SLP on 29 agosto, 2016

Hasta ahora los automovilistas de la empresa privada Uber en la ciudad de San Luis Potosí han promovido al menos 180 amparos ante el Juzgado Quinto de Distrito, en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Con el objetivo de evitar que la SCT decomise las unidades, ya que ha habido agresiones en contra de ellos en irrepetibles ocasiones y que no quieren caer a provocaciones, porque lo único que buscan es trabajar dignamente.

Martín Guardado, vocero de los choferes de Uber informó que estos 180 amparos están argumentados bajo los artículos constitucionales que les amparan respecto a la no monopolización de un servicio.

Debido a que nadie puede adueñarse de un servicio de este tipo y se deben de tener mejores oportunidades y ampliar el mercado para toda la población interesada en hacerlo y mejorar las condiciones de este servicio.

El permiso de tratos entre particulares está penado ante la ley, hasta el momento ya no se ha tenido conocimiento de unidades confiscadas por la dependencia estatal a nosotros no nos han retirado ninguna unidad hasta el momento, todo avanza bien.

Están ahorita por proceder (los amparos) están por ser ejecutados los veredictos”, con lo que habrá que esperar los tiempos determinados por el juez, pero confió que se falle a favor de los choferes de Uber. Aunque hasta ahora no han notificado de agresiones o enfrentamientos con operadores de taxi; en cuestiones de la Fenapo, Martín Guajardo comentó que continúan trabajando ocupando un espacio conseguido por los propios choferes, no por Uber, el cual por cuestión de seguridad de sus compañeros se limitó a revelar la ubicación.