Blindan fronteras de SLP

By Redaccion El Heraldo SLP on 29 agosto, 2016

Para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los operativos desplegados tienen como propósito blindar las fronteras de San Luis Potosí, para evitar el ingreso de grupos delictivos y criminales, reconoció el titular de dicha secretaria, Arturo Gutiérrez García, quien señaló que en estos momentos se recibe atención prioritaria en la franja con Tamaulipas.

En entrevista dijo que junto a esa frontera estatal, pese a que es prioritaria la de la entidad federativa mencionada, también lo son con Zacatecas y Guanajuato. Además el titular de Seguridad Pública, señaló que no es una justificación para el incremento de los índices delictivos que se han registrado en las últimas semanas en San Luis Potosí, pero el mismo fenómeno ha ocurrido en las entidades federativas de la región, en donde aumentó la comisión de diferentes delitos.

Arturo Gutiérrez dijo que lo que ocurre en la entidad potosina, no es resultado de una «mala vecindad», sino del incremento también del desarrollo de cada una de las entidades federativas.

Puntualizó que además hay otros factores, como son sociales, con los que es posible estimar que en Tamau-lipas, Guanajuato y Zacate-cas, en sus colindancias con el Estado potosino, requiere de una mayor atención, dado el incremento en la delincuencia. También, dijo porque son regiones por las que podrían acceder delincuentes o grupos delictivos. Reconoció que un área identificada es el municipio de Salinas, en su frontera con Zacatecas. Destacó que no se bajará la guardia y por el contrario se sigue trabajando de manera coordinada con el fin de recobrar la tranquilidad de los potosinos.