A balazos asesinan a joven en la Potosí-Rioverde

By Redaccion El Heraldo SLP on 29 agosto, 2016

Fue muerto a balazos un joven en la colonia El Potosí-Rioverde, en la calle Miniatura, de acuerdo a los datos proporcionados por testigos de los hechos, el problema ocurrido al filo de las 01:30 horas. Agentes de todas las corporaciones policiales, fuertemente armados, se apersonaron en el lugar, pero los criminales tenían buen rato de haberse retirado.

A los servicios de emergencia se dio aviso al filo de las o1:40 horas y de inmediato se envió personal paramédicos, pero cuando los paramédicos a bordo de una ambulancia llegaron, prácticamente no les dejaban acercarse, les lanzaban todo tipio de proyectiles.

Inclusive, según se dijo, también hubo disparos contra los paramédicos, versión que no ha sido confirmada ni desmentida. Llegaron más tarde agentes de las diferentes corporaciones y los presuntos ya desde hacía rato se habían dado a la fuga.

Cuando los paramédicos por fin se acercaron a donde estaba la víctima, se dieron cuenta había fallecido y presentaba varios orificios de proyectil de arma de fuego, aparentemente tuvo una muerte inmediata.

Acudió personal del Laboratorio de Criminalística y Servicios Periciales quienes procedieron a iniciar la búsqueda y levantamiento de indicios de probable evidencia, para ser anexados a la carpeta de investigación, se certificaron las lesiones que presentaba el cuerpo.

Se ordenó levantar el cuerpo de la víctima, un joven del cual no se proporcionó mayor información, pero se sabe contaba con 22 años de edad y tuvo su domicilio cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.

Fue llevado al Servicio de Medicina legal para los trámites correspondientes.