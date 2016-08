Rescatan dos marineros que escribieron SOS en una playa

By Redaccion El Heraldo SLP on 28 agosto, 2016

Dos marineros varados fueron rescatados el viernes después de que personal de la Marina estadounidense viera la señal de «SOS» que habían trazado en la arena de una isla deshabitada en Micronesia, indicó Hawaii News Now citando a la Guardia Costera.

La tripulación de una aeronave de la Marina estadounidense avistó a la pareja en la playa y dio su ubicación a los guardacostas en Guam. Los dos marineros, que no tenían equipo de emergencias, fueron rescatados y trasladados a una patrullera, indicó Hawaii News Now.

Los guardacostas habían recibido un aviso el 19 de agosto sobre la desaparición de la embarcación de 18 pies en la que viajaban. Los dos salieron de la isla Weno el 17 de agosto y se esperaba que llegaran al día siguiente a su destino en la isla de Tamatam.

Un barco avistó el miércoles unas luces que parpadeaban en la deshabitada isla de Chuuk State, donde más tarde se encontró a los náufragos, indicó el medio. Se alertó a la Marina estadounidense, que después localizó a los sobrevivientes en la playa.