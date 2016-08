Presidente de Colombia firma decreto de alto al fuego definitivo con las FARC

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó el decreto para el alto al fuego definitivo con la guerrilla de las FARC, que comenzará a las cero horas del próximo lunes, se informó hoy.

El decreto, que es un paso hacia la terminación del conflicto de más de medio siglo con las FARC, fue firmado por el mandatario anoche tras regresar de la ciudad de Bucaramanga, en el noreste del país, donde asistió a la clausura de una cumbre de gobernadores colombianos por la paz.

A mi regreso de Bucaramanga firmé decreto del cese al fuego bilateral y definitivo, que comienza este lunes. ¡Llegó el fin del conflicto!», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Santos anunció el pasado jueves que en vista de la culminación exitosa de las negociaciones con las FARC en Cuba, donde el día anterior se rubricó el acuerdo de paz, ordenó el comienzo del alto el fuego con esa guerrilla.

Quiero informarle a los colombianos que como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, que he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto», declaró ese día.

El mandatario hizo el anuncio al entregar al Congreso el texto del acuerdo de paz con la solicitud de que convoque para el 2 de octubre el plebiscito en el que los colombianos dirán en las urnas si aceptan o no lo aprobado con la principal guerrilla del país.

Obama urge a republicanos a aprobar recursos contra zika en EUA

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, urgió hoy a los republicanos en el Congreso a aprobar los recursos que propuso su administración para combatir el virus del Zika, cuyas zonas de transmisión se están ampliando en el país.

En su mensaje sabatino, Obama destacó que desde febrero pasado su gobierno le ha solicitado al Congreso los recursos de emergencia que los expertos en salud pública estiman necesitar para combatir el zika, pero que los republicanos se niegan a aprobar.

“Cada día que los líderes republicanos en el Congreso dejan pasar sin hacer su trabajo significa un día más en el que nuestros expertos tienen que esperar para obtener los recursos que necesitan, y eso tiene consecuencias en la vida real”, declaró el mandatario.

Precisó que por el momento, el gobierno federal ha debido usar recursos originalmente destinados a combatir otras enfermedades, como el ébola y el cáncer, para enfrentar el zika, aunque puntualizó que esta solución no es sustentable.

De acuerdo con cifras oficiales, 584 personas presentan infección del virus del Zika en Estados Unidos, en tanto que 16 bebés han nacido afectados por defectos relacionados con esta enfermedad.

Asimismo se han registrado 29 casos de contagios de zika en territorio estadunidense, por lo que el gobierno declaró algunas áreas de Florida como zonas de transmisión de este virus.

Transmitido principalmente a través de la picadura de un determinado mosquito, el zika no provoca síntomas en la mayoría de los infectados. La enfermedad, no obstante, puede causar defectos cerebrales y otros problemas graves a un bebé en gestación cuando la infectada es la mujer embarazada.

Trump dice que afroamericanos votarán por él

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, dijo este sábado que los afromericanos votarán por él en las elecciones de noviembre al ver hechos como el asesinato a tiros de la prima de la estrella del baloncesto Dwyane Wade mientras paseaba a su bebé en Chicago.

«A la prima de Dwayne Wade le han disparado mientras paseaba a su bebé en Chicago. Justo lo que he estado diciendo. ¡Los afroamericanos votarán Trump!», escribió este día el magnate neoyorquino en su activa cuenta de la red social Twitter. Nykea Aldridge, prima de la estrella de la NBA y los Chicago Bulls, murió el viernes con 32 años al quedar en medio del fuego cruzado de dos hombres y recibir el impacto de las balas cuando paseaba a su bebé por el barrio de Parkway Gardens del South Side de la violenta ciudad de Chicago. De inmediato, Wade expresó su indignación en Twitter: «Mi prima fue asesinada hoy en Chicago. Otro acto sin sentido de violencia por arma de fuego. Cuatro niños perdieron a su mamá SIN RAZÓN. Irreal. #basta».

Trump considera que este suceso le da la razón en la descripción que ha hecho en los últimos días sobre cómo viven los afroamericanos en Estados Unidos: «Pobreza. Rechazo. Una educación horrible. No vivienda, no casas, no posesiones. Unos niveles de criminalidad que nadie ha visto», dijo esta semana en un mitin.

«Puedes ir a zonas de guerra en países en los que estamos luchando y es más seguro que los barrios de minorías que gestionan los demócratas», agregó.

Policía de Bangladesh abatió al cerebro del ataque a un café de Dacca

La policía de Bangladesh informó hoy que durante una redada, cerca de Daca, mató al presunto autor intelectual del ataque perpetrado contra un café-restaurante en la zona diplomática de la capital del país, que dejó 28 muertos el mes pasado. La operación antiterrorista tuvo lugar en un edificio de la ciudad de Narayanganj, a unos 30 kilómetros al sur de Dacca, donde se produjo un tiroteo que concluyó un hora después con la muerte de tres combatientes.

El comisionado adjunto de la unidad antiterrorista de la policía, Sanowar Hossain, precisó que una de esas tres personas fue identificada como el canadiense-bengalí Tamim Chowdhury, quien es señalado de orquestar el ataque el pasado 1 de julio contra el café-restaurante.

El ataque, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), comenzó cuando los militantes irrumpieron en la lujosa cafetería Holey Panadería Artesanal en Daca y tomaron rehenes, un asalto que terminó 12 horas después con una operación militar de rescate.

Un total de 28 personas murieron en ese ataque, de ellas 20 eran civiles -la mayoría extranjeros-, seis atacantes y dos policías. Además fue arrestado uno de los atacantes.

De acuerdo con reportes de inteligencia, citados en el sitio web de noticias bdnews24, Tamim Chowdhury estaba reportado como desaparecido en Canadá, pero su presencia fue detectada en Bangladesh en 2013.

Chowdhury fue identificado como el presunto planificador del ataque del pasado 1 de julio, por lo que a principios de agosto la policía ofreció una recompensa de 25 mil dólares por información que condujera a su arresto.

La policía realizaba operaciones de búsqueda en todo el país en los escondites utilizados por los yihadistas, hasta que la mañana de este sábado llegó a un edificio de tres pisos en Narayanganj, donde se encontraba Chowdhury.