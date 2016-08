Nadadores paralímpicos mexicanos parten a Brasil

By Redaccion El Heraldo SLP on 28 agosto, 2016

La selección paralímpica de natación viajó a Brasil para un campamento previo a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, que se inaugurarán el próximo 7 de septiembre y en donde la meta es mejorar lo tiempos y subir al podio.

La referencia siempre son las marcas, yo me concentro en mejorar mis tiempos y si eso da medallas, mejor aún”, dijo Nely Miranda, que estará en cinco pruebas. “En Londres fui sexta, no me fue tan bien como quería, pero ahora mi meta es estar en las medallas”, dijo Vianey Trejo, que va por su segunda justa.

La selección paralímpica tendrá un campamento de 10 días y el 4 de septiembre estará viajando a la sede paralímpica para instalarse en la villa de deportistas. “La primera prueba será el relevo, esperamos empezar en buen momento desde esa primera competencia”, dijo Miranda.

México ganó hace cuatro años, en los Juegos Paralímpicos de Londres, seis oros, cuatro platas y 11 bronces, resultados que buscarán mejorar los mexicanos con la natación, el atletismo y el powerlifting como deportes estelares.

Los nadadores mexicanos defendieron los resultados de la selección paralímpica hace unos días, pero aseguraron que aún se puede dar mejores resultados. “Los deportistas olímpicos tuvieron buen desempeño, pero creo que pudieron dar más”, dijo Armando Andrade, nadador paralímpico.