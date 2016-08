Lotería Nacional celebra el 80 Aniversario del TFJFA

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública celebró el 80 Aniversario del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), institución que bajo los principios de autonomía, honestidad, calidad y eficiencia, ha garantizado la justicia fiscal y administrativa en México.

Premio Mayor de 15 millones de pesos lo ganó el billete No. 23405; El segundo premio de 1 millón 200 mil pesos lo obtuvo el billete No. 48278

Al presidir el Sorteo Superior número 2481, el director General de la LOTENAL, Pedro Pablo Treviño Villarreal, aseveró: “Contribuir a la justicia social en México es parte de la tarea de nuestra institución; hacerlo a la justicia fiscal, es la esencia de la Promulgación de la Ley cuyo nacimiento hoy conmemoramos. El 27 de agosto México no sólo celebra un aniversario más de la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, sino también de la creación hace ocho décadas del Tribunal Fiscal de la Federación”.

Explicó que ambos acontecimientos resultan de especial transcendencia en un país donde la justicia es un concepto siempre vigente. Promulgada en 1936 por el Presidente Lázaro Cárdenas –dijo- la Ley de Justicia Fiscal resultó innovadora en su época.

Acotó que “esta ley presentó un significativo cambio en su ámbito, revitalizando el poder público y haciendo más equitativa la relación de éste con los contribuyentes a quienes dio la posibilidad de defenderse. La constitución de los cimientos de órganos independientes y confiables para dirimir diferencias en materia fiscal, es hoy un acontecimiento digno de celebrarse”.

Destacó que este tribunal de lo contencioso administrativo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, confirma que en el México actual que está en movimiento, la ley se respeta.

La nación mexicana es una en evolución constante, a favor de la justicia y del desarrollo en todos los órdenes. A ello nos sumamos decididamente sus instituciones. Al unirse la Lotería Nacional a la conmemoración del 80 aniversario de la ley que dio origen a una nueva y más justa relación entre el poder público y los ciudadanos, refrendamos nuestra decisión de modernizarnos y redoblar esfuerzos para entregar mejores resultados, que se traduzcan en justicia social y aliento para un mayor número de mexicanos”.

Treviño Villarreal hizo una pausa en el protocolo de la ceremonia para compartir dos anécdotas con el público asistente: “Todas las semanas invariablemente aquí en la Lotería Nacional y en Pronósticos para la Asistencia Pública entregamos millones y millones de pesos. Pero el día de hoy fue muy especial, porque entregamos un premio a un ex funcionario de la Secretaría de Hacienda, que se jubiló y pensionó, y que compró dos series de un sorteo de la LOTENAL. Él compró fiado porque no traía dinero ese día y la persona que vendía le dijo: Aquí se los apartamos venga el lunes; fue ese día y los pagó. A la semana se da la noticia que había ganado el Premio Mayor. Hoy en la mañana le entregamos un cheque por 11 millones 750 mil pesos”.

También hoy en la mañana –subrayó- tuve el privilegio de hablar con un maestro pensionado que tiene mucho tiempo jugando los sorteos de Pronósticos, en particular el juego de Revancha-Revanchita y ganó 96 millones de pesos, mismos que se le entregaron hoy por la mañana”.

Finalmente, el director General de la Casa de la Suerte y la Fortuna aseguró que la Lotería Nacional es una institución de un país en evolución constante así como en solidaridad continua con quienes más la necesitan. “Su historia y aportaciones a la nación es vasta. Mediante nuevos esquemas continúa aportando recursos a la asistencia pública a través de los diferentes programas que encabeza el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto”, concluyó.

El magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, agradeció a Treviño Villarreal por el billete de lotería, en el que quedó plasmado el 80 Aniversario de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el 20 aniversario de la Asociación Iberoamericana de Tribunales, ésta última integrada por presidentes, magistrados, jueces y ministros de 21 países.

Treviño Villarreal y Hallivis Pelayo se fotografiaron con los Niños Gritones de la LOTENAL, quienes mostraron una reproducción ampliada del billete conmemorativo y dieron a conocer los números ganadores.

El Premio Mayor de 15 millones de pesos lo ganó el billete No. 23405; su primera serie se remitió para su venta a Hidalgo del Parral, Chihuahua y su segunda a la Navojoa, Sonora. El segundo premio de 1 millón 200 mil pesos lo obtuvo el billete No. 48278; su primera serie se canalizó para su comercialización a la Ciudad de México y su segunda al sistema de internet.