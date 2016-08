Hillary Clinton es detallista, obsesiva, es un animal intelectual; Donald Trump es la extraversión, el dominio social, el carácter volátil, los tonos narcisistas, la inexperiencia política y el atractivo autoritario neopopulista. En las campañas políticas en Estados Unidos, hay una pregunta clave en las encuestas que mide la cercanía con la personalidad de los aspirantes que es: “¿con qué candidato te tomarías una cerveza después del trabajo?”, en la respuesta está la gran fortaleza del republicano, pero mejor vamos por partes:

Contexto mexicano. Sería una exageración continuar pensando y actuando bajo la idea fortalecida de pesares, agravios y abusos de la relación con Estados Unidos. Se le atribuye a Porfirio Díaz la frase “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, que en realidad fue escrita por Nemesio García Naranjo, intelectual regiomontano y que es la primera frase con la que Germán Trejo, asesor de Hilary Clinton, comenzó una entrevista en Argentina con este autor hace unas semanas.

Las encuestas. Si hoy se celebraran las elecciones, Hillary pasaría a la historia no sólo como la primera presidenta mujer, sino como el mismísimo número 45 de Estados Unidos. La lectura de la caída o debilitamiento en el último mes de Donald Trump tiene que ser entendido como la baja natural de un candidato que llegó a su límite de popularidad, un ejemplo de lo que ha ocurrido y seguramente continuará con López Obrador en nuestro país mientras más se acerque el primer domingo de junio de 2018. Ser mujer y la teoría de tlatoani: Para el estratega político que ha incidido en la movilización del voto latino en los Estados Unidos y que ha colaborado en más de 60 campañas (Obama-Biden 2012, Obama-Biden 2008 y Kerry-Edwards 2004), ser mujer sí afecta en la elección norteamericana, “la elección no es un tema de leer y analizar las plataformas, los temas de las campañas van más allá y se caracterizan por generar movimientos de salarios justos, por ejemplo, que pregonen que no haya diferencia en el cobro de salarios dependiendo del sexo, color de piel, entre otros”. Es contundente al decir que Estados Unidos nunca ha tenido el Presidente que merece, y esto se basa porque sigue existiendo como en México, la teoría del tlatoani, ese sacerdote que predecía cuándo y a qué hora saldría el sol, esa figura que resolverá solo los problemas de todo un país. Pero recalca que el hombre más venerado del mundo es el negro, figuras como Michael Jackson, Michael Jordan o Martin Luther King. Paradójicamente, en Estados Unidos el más desprestigiado es el afroamericano. ¿Boca o River? Al final se sincera y dice que si Hillary gana las elecciones, tampoco va a cumplir, “¿qué político ha cumplido?”, pero esto no quiere decir que los republicanos tengan miedo, debido a que no está estipulado que las campañas locales y la presidencial se coordinen, y esto puede generar un rompimiento.

Germán Trejo me pregunta:

GT: ¿si fueras argentino a qué equipo prefieres “Boca o River”?

GH: obviamente Boca.

Si Messi y Maradona se van a Brasil, tú como argentino seguirías apoyando a Argentina o a tus nuevos ídolos de la selección brasileña.

Su conclusión es que varios republicanos no están pensando con ese ejemplo lógico. Trump no tiene el apoyo de todos los republicanos. La periodista de El Clarín Paula Lugones compartió la conversación de una comida de platillos griegos con un delegado que conoce muy bien a Hillary. “¿Ves? Si estuviéramos comiendo ahora con ella, y preguntáramos, por ejemplo, qué es la baklava (un tradicional postre de ese país), Hillary enseguida te contaría qué es, cómo se cocina, de dónde viene la palabra y, si querés, toda la historia de Grecia (…) Además, entre amigos es divertida, filosa, tiene una carcajada genial. Pero tiene un problema: sale a la calle y no puede conectar bien con la gente”. Hillary reconoce que no es una política encantadora, como Barack Obama y su propio esposo, pero que es capaz de conducir al país. En general, las mujeres que buscan llegar a lo alto del poder tienden a mostrarse “duras”, una cualidad asociada a los hombres. Veremos si Germán Trejo y asesores tienen la capacidad para sensibilizar la imagen fría, esa temperatura que solamente se disfruta en una cerveza, pero que por lo visto muy pocos desean tomar un vaso con la demócrata y sí con Trump. Y a todo esto se ha preguntado con quién de los siguientes malabaristas ¿te gustaría tomarte una cerveza? AMLO, Osorio Chong y Margarita Zavala, en la respuesta está el peligro. #Jap

¿Rescatar las buenas noticias?

Un día el rey en un almacén de maíz se atrevió a impartir clases de periodismo exigiendo —quise decir, pidiendo— rescatar las buenas noticias, debido a que benefician la vida cotidiana de las familias. Se quejó de que los medios de información enmarcan de más las malas noticias, y dejan de lado las buenas —muy pocas por cierto— que benefician la vida cotidiana de ciudadanos miopes que no valoran, ni agradecen que sus bolsillos estén cada vez más llenos de dinero, que los tanques de gasolina de sus vehículos puedan llenarlos con pocos billetes y que puedan trasladarse rápidamente sin enfrentarse a bloqueos, entre otros. Las clases de periodismo son destacar las buenas noticias que son el resultado de los grandes avances de su gobierno, sin embargo, ¿cuál es la presencia y credibilidad de los mensajes de los medios de información en las opiniones de las personas?, pero mejor vamos por partes:

¿De qué se preocupa el rey? De acuerdo a la Encuesta Nacional de Contenidos Audiovisuales 2015, coordinada por el IFT, 98.3% de mexicanos tiene dos televisores en su casa (1.1 analógicos y 0.9 digitales), seguido por el teléfono celular (76.2%), radio (68.9%), teléfono fijo (40.6%), computadora o lap top (32.1%), tablet (22.6%) y consola de videojuegos (13.2%).

En resumen, el televisor y teléfono celular son los aparatos más utilizados. La siguiente pregunta es qué tanta confianza se tiene de los contenidos.

Confianza en informarse. De acuerdo a la encuesta Nuevos Canales de Comunicación Política de Buendía & Laredo, el medio con más confianza para informarse es la televisión (48%), seguido por Facebook (16%), que desplaza a la radio (13%) y los periódicos (12%). Para el caso de la televisión, los mexicanos con estudios de primaria y secundaria son los que más confían, en contraste menos de 2.5 de cada 10 confían en la información. Por el contrario, los contenidos de Facebook gozan de mayor credibilidad entre los mexicanos con estudios de universidad. En el caso de internet, casi seis de cada 10 mexicanos no usan esta herramienta para informarse, pero a su vez más de nueve de cada 10 universitarios lo ocupan como una herramienta informativa. Los contenidos de televisión, los videos, memes y otros contenidos de Facebook, red socio-digital de internet, son los más confiables, tristemente los periódicos tiene la confianza de casi uno de cada 10 mexicanos. Entonces es obvio de qué medios tiene que preocuparse el rey.

¿Qué observan los mexicanos? El top 5 de canales de TV abierta son el Canal de las Estrellas de Televisa (64%), Azteca Trece de TV Azteca (47%), Azteca Siete de TV Azteca (37%), Canal 5 de Televisa (36%) y Gala TV de Televisa (17%). Los géneros televisivos más vistos en TV abierta son: noticiarios (56%), telenovelas (47%), películas (42%), series (29%) y deportes (28%). De lunes a viernes los horarios con más demanda son de 18:00 a 24:00 horas; y los sábados y domingos en el horario de 12:00 a 18:00 horas. En televisión de paga los géneros más vistos son las películas (63%), series (42%), deportes (32%), documentales (30%) y noticiarios (26%). Los contenidos de los noticiarios son los que se consumen más en televisión abierta y en televisión restrictiva menos de tres de cada 10 suscriptores los observan. El próximo lunes arranca una nueva competencia en noticiarios nocturnos entre Televisa con Denise Maerker y Grupo Milenio con Carlos Puig, semanas más tarde llegará la producción de Ciro Gómez Leyva en Grupo Imagen. Mucha fortuna a los tres equipos que sin duda enriquecerán los contenidos informativos y mostrarán una competencia similar a la liga española con el Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona.

Internet y campañas políticas. ¿Qué tanto utiliza internet para seguir campañas políticas?, seis de cada 10 no lo usa, lo que dimensiona los efectos bastante reducidos en los procesos electorales; 2.6 de cada 10 dijeron consumir contenidos por internet. De estos, YouTube es utilizado por nueve de cada 10 personas, mientras dos de cada 10 utilizan Netflix. Cinco de cada 10 observan musicales; películas y series son consumidos por tres de cada 10 personas. El teléfono celular es el dispositivo que más se usa para consumir contenidos, seguido de la computadora de escritorio. Ocho de cada 10 consumen los contenidos desde su hogar.

Entonces, ¿cuáles son los medios en los que se tienen que preocupar el rey para transmitir las buenas noticias?, algunos malabaristas opinan que hay una nube de incredulidad y desconfianza. Periodismo no es escribir en un periódico, el periodismo de verdad requiere un tratamiento ético y responsable de la información, interés real, contraste de fuentes, independencia frente a ideologías, incluidas las propias, buena redacción pero separación entre opinión e información (Ángeles Duran, El Mundo). Pero por más que se haga todo lo anterior, la gente ya no le cree al rey porque ha engañado y mentido, incluso la acertada iniciativa de aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo en no se ha comunicado eficazmente. Así las cosas #Jap

Malabares. AMLO no cambia. Deshonesto, mentiroso y autoritario. Hasta que le responden. “Cuando conviene a sus intereses políticos la usa; cuando no le gusta, la descalifica”, dice Juan Pardinas, director del IMCO; luego de que AMLO acusó que la plataforma 3 de 3 es un invento de la mafia del poder.